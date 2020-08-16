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≡ Скончался Айсултан Назарбаев
 
 
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§ NG.kz
Скончался Айсултан Назарбаев
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39623

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 16.08.20 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Через 10 дней Айсултану Рахатовичу исполнилось бы 30 лет. Айсултан Назарбаев родился 26 августа 1990 года в семье старшей дочери президента Казахстана Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева.
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§ maxsaf
Скончался Айсултан Назарбаев
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7369

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 16.08.20 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ну а к чему тогда это враньё про сердце - все ведь и так все знали. Только если это вранье. Дали банкиру лишний козырь. Попытка суицида или передоз напротив могли бы сильно навредить французу.
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§ abaika95
Скончался Айсултан Назарбаев
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4728

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 16.08.20 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ну а к чему тогда это враньё про сердце - все ведь и так все знали/




Почему враньё? Версию про передоз никто не отменял а при передозе тромбы отлетают только так
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§ maxsaf
Скончался Айсултан Назарбаев
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7369

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 16.08.20 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
при передозе тромбы отлетают только так

При коронавирусе тоже. Но это другое, да?))
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§ abaika95
Скончался Айсултан Назарбаев
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4728

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 16.08.20 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/При коронавирусе тоже. Но это другое, да?))/



Почему другое? Может и коронавирус,все может быть,может метеорит упал на него
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§ maxsaf
Скончался Айсултан Назарбаев
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7369

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 16.08.20 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
может метеорит упал на него

Только эта версия с официальной никак не вяжется
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