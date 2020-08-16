abaika95 Скончался Айсултан Назарбаев #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4728

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:51 Цитата-/Ну а к чему тогда это враньё про сердце - все ведь и так все знали/









Почему враньё? Версию про передоз никто не отменял а при передозе тромбы отлетают только так