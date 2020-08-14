





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4725

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 22:27 Цитата-/Конечно, какие репрессии? Просто напали из-за угла разбойники на большой дороге, ограбили, разорили, отняли последнее, оставили детей голодными./





Перед этим разбойники предупредили что в стране неважная вирусная обстановка и носите маски и придерживайтесь мер,он их не придерживался за это и штраф или что по вашему по сталинскому это не правильно?) Что-то вы от позиции антилиберды выступать начали а что при Сталине да бог с ним со Сталиным при Брежневе обьяви что маски необходимо носить всем и тут один злостно нарушает (не обедая при этом и неся клевету на сотрудников) как бы с ним поступили?))



Цитата-/То за три колоска в голодные годы вой поднимают/





Хорошо за анекдот про Сталина 10 лет лагерей это тоже борьба с голодом?)) Или предвоенная подготовка?) Вы борщевик не путайте одно с другим иначе так и до Катыни дойдем и вы и этому оправдание найдете