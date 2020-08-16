Victor Yang Скончался Айсултан Назарбаев #13





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Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 22:10 Цитата: maxsaf:

Недолечили?

А может и попытка суицида была. Мне жаль его - вроде всё есть - живи и радуйся. Но нет главного - гармонии в семье, именно там где человек ищет опору. Отец против деда, дед против отца, а он обоих любит. И все это с детства идёт и травма на всю жизнь. И наверняка каждая сторона пыталась "подкупить" ребёнка, перетянуть его на свою сторону - вот и разбаловали.