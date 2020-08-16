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≡ Скончался Айсултан Назарбаев
 
 
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§ NG.kz
Скончался Айсултан Назарбаев
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39623

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 16.08.20 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Через 10 дней Айсултану Рахатовичу исполнилось бы 30 лет. Айсултан Назарбаев родился 26 августа 1990 года в семье старшей дочери президента Казахстана Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева.
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* drakon
Re: Скончался Айсултан Назарбаев
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19807

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 16.08.20 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жалко, пацана... 8-)
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* abaika95
Re: Скончался Айсултан Назарбаев
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4725

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 16.08.20 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неделя теорий заговора считается открытой
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§ electro
Re: Скончался Айсултан Назарбаев
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
339

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 16.08.20 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абсолютно бесполезная жизнь...
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§ Охотник
Скончался Айсултан Назарбаев
О


(Пользователи)
Сообщений:
18

Регистрация:
01.08.20
Отправлено: 16.08.20 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наркотики ни кого не щадать,хоть это Вася Пупкин хоть известный человек. Да жизнь прожил без толку...
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* drakon
Скончался Айсултан Назарбаев
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19807

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 16.08.20 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
Абсолютно бесполезная жизнь...
Охотник:
Да жизнь прожил без толку...


Каждая жизнь, она чего то - стоит... :-(
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§ сайлау курманов
Re: Скончался Айсултан Назарбаев
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3993

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 16.08.20 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С его возможностью жить да жить, мог бы усвоить уроки от отца
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§ maxsaf
Re: Скончался Айсултан Назарбаев
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7365

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 16.08.20 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
мог бы усвоить уроки от отца

А кто отец то?))
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* drakon
Скончался Айсултан Назарбаев
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19807

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 16.08.20 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А кто отец то?))

Рахат Алиев... 8-)
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§ maxsaf
Скончался Айсултан Назарбаев
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7365

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 16.08.20 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Рахат Алиев...

Сам сыновнук так не считал
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§ maxsaf
Re: Скончался Айсултан Назарбаев
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7365

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 16.08.20 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Неделя теорий заговора считается открытой

Наврятли. Щас че хош можно на корону списать. :-)
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§ Victor Yang
Скончался Айсултан Назарбаев
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13094

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 16.08.20 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Щас че хош можно на корону списать

А может не зря Дарига с арены исчезла. Может была продолжительная болезнь у него?

[Исправлено: Victor Yang, 16.08.2020 - 21:54]
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§ maxsaf
Скончался Айсултан Назарбаев
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7365

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 16.08.20 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А может не зря Дарига с арены исчезла. Может была продолжительная болезнь у него?

Была одна, всем известная. Но после того, как он покусал полицейского - назначили принудительно лечение. Недолечили?
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§ Victor Yang
Скончался Айсултан Назарбаев
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13094

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 16.08.20 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Недолечили?

А может и попытка суицида была. Мне жаль его - вроде всё есть - живи и радуйся. Но нет главного - гармонии в семье, именно там где человек ищет опору. Отец против деда, дед против отца, а он обоих любит. И все это с детства идёт и травма на всю жизнь. И наверняка каждая сторона пыталась "подкупить" ребёнка, перетянуть его на свою сторону - вот и разбаловали.
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* abaika95
Re: Скончался Айсултан Назарбаев
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4725

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 16.08.20 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Недолечили?/



Наркомана очень сложно вылечить а судя по тому что он писал последний год,весь этот набор слов в бредовом порядке про Веру,бога,мать и деда и про великую миссию то не удивлюсь что он от ломки покончил с собой
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