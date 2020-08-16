yudjin Re: Скульптуру Виктора Цоя в Алматы облачили в белорусский флаг #6





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6865

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 21:09 Вести от очевидцев. Сейчас поговорил со своими в Минске...А Минск, говорят, шумит. Сегодня два митинга. Один в поддержку Лукашенко, куда привезли со всей страны колхозников под угрозой увольнения и очень большая акция от оппозиции.

Омон, как в первые 3 дня , уже не зверствует. Задержаний нет, людей отпускают. Соседа моего дядьки тоже задерживали. Шел из гаража вечером, не дошел несколько метров до дома и нарвался. Побили, увезли. Вышел, показал синяки от дубинок. Омон же бил машины на улицах и устраивал все беспорядки.

Люди были совершенно безоружены, не жгли, не устраивали битье магазинов, остановок и машин. Они просто выходили, чтобы сказать. И женские акции с цветами - это не постановочные кадры для фото, как думают некоторые. Говорит, когда активное мужское население переловили, остальные боялись уже выходить, пошли девушки , женщины, бабушки. Они просто стали выходить утром и стоять до вечера, даже не на площадь, а на соседнюю улицу, образуя цепочку. Им стали подвозить воду и что-то перекусить.

И действительно, после акций протеста, нет никакого мусора, люди убирают за собой сами.

На мой вопрос: "Почему люди так вмиг отвернулись от Лукашенко?" дядька ответил: "Они просто от него устали..."