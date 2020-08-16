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≡ Скульптуру Виктора Цоя в Алматы облачили в белорусский флаг
 
 
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§ NG.kz
Скульптуру Виктора Цоя в Алматы облачили в белорусский флаг
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39623

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 16.08.20 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Песня группы "Кино" "Перемен" стала знаковым символом протестов в Беларуси после того, как двое звукооператоров включили ее на провластном концерте в Минске. Бело-красно-белый флаг - один из национальных символов белорусов.
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§ сайлау курманов
Re: Скульптуру Виктора Цоя в Алматы облачили в белорусский флаг
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3993

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 16.08.20 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот он, настоящий промелькнувший метеор, не успел даже пожить во славе и достатке, 24 июня дал последний концерт в Лужниках, а 15 августа погиб, столько было планов, но увы!
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§ КГСПС
Re: Скульптуру Виктора Цоя в Алматы облачили в белорусский флаг
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1119

Регистрация:
30.01.17
Отправлено: 16.08.20 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за привычка лезть к соседям, когда у себя дома бардак.
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* drakon
Re: Скульптуру Виктора Цоя в Алматы облачили в белорусский флаг
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19807

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 16.08.20 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
когда у себя дома бардак.

Как говорил один мой приятель:
"Ты сначала, свою жену,научи,
пол мыть и посуду. А потом, меня,
будешь - учить,что мне делать"... :lol: :-) ;-)
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§ ACROS
Re: Скульптуру Виктора Цоя в Алматы облачили в белорусский флаг
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
892

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 16.08.20 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:


Прочитал в инете, что мессенджер Телеграмм провёл анонимное повторное голосование в Беларуси, так Тихая набрала более 50%, Лука - даже 2% не набрал, остальные даже вместе и 1% не набрали.
А флаг очевидно повесили на скульптуру из-за его песни: "перемен, хотим перемен" - этот фрагмент песни сделали заставкой к какой то передачи на белорусском телевидение, передача вышла всего два раза , а журналистов посадили на 10 суток.
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* yudjin
Re: Скульптуру Виктора Цоя в Алматы облачили в белорусский флаг
yudjin


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Сообщений:
6865

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 16.08.20 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
сделали заставкой к какой то передачи на белорусском телевидение, передача вышла всего два раза , а журналистов посадили на 10 суток.

Я читал другую версию. Звукорежиссер на провластном концерте включил запись и отхватил 10 суток.
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* yudjin
Re: Скульптуру Виктора Цоя в Алматы облачили в белорусский флаг
yudjin


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Сообщений:
6865

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 16.08.20 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вести от очевидцев. Сейчас поговорил со своими в Минске...А Минск, говорят, шумит. Сегодня два митинга. Один в поддержку Лукашенко, куда привезли со всей страны колхозников под угрозой увольнения и очень большая акция от оппозиции.
Омон, как в первые 3 дня , уже не зверствует. Задержаний нет, людей отпускают. Соседа моего дядьки тоже задерживали. Шел из гаража вечером, не дошел несколько метров до дома и нарвался. Побили, увезли. Вышел, показал синяки от дубинок. Омон же бил машины на улицах и устраивал все беспорядки.
Люди были совершенно безоружены, не жгли, не устраивали битье магазинов, остановок и машин. Они просто выходили, чтобы сказать. И женские акции с цветами - это не постановочные кадры для фото, как думают некоторые. Говорит, когда активное мужское население переловили, остальные боялись уже выходить, пошли девушки , женщины, бабушки. Они просто стали выходить утром и стоять до вечера, даже не на площадь, а на соседнюю улицу, образуя цепочку. Им стали подвозить воду и что-то перекусить.
И действительно, после акций протеста, нет никакого мусора, люди убирают за собой сами.
На мой вопрос: "Почему люди так вмиг отвернулись от Лукашенко?" дядька ответил: "Они просто от него устали..."
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§ Victor Yang
Скульптуру Виктора Цоя в Алматы облачили в белорусский флаг
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13094

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 16.08.20 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перегибает Батька. Но "устали" - это слишком иррационально. С транзитом власти затянул Лукашенко.
А вообще страшно. Если Россия потеряет и Белоруссию - пиши пропало.

[Исправлено: Victor Yang, 16.08.2020 - 21:25]
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§ Victor Yang
Скульптуру Виктора Цоя в Алматы облачили в белорусский флаг
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13094

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 16.08.20 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
мессенджер Телеграмм провёл анонимное повторное голосование в Беларуси, так Тихая набрала более 50%, Лука - даже 2% не набрал, остальные даже вместе и 1% не набрали.

Это тоже необязательно объективно - электорат Лукашенко может попросту не быть подписанным на этот канал.
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§ maxsaf
Скульптуру Виктора Цоя в Алматы облачили в белорусский флаг
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7365

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 16.08.20 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так много народу вышло на площади, у них что и правда про коронавирус не слыхали?))
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* yudjin
Скульптуру Виктора Цоя в Алматы облачили в белорусский флаг
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6865

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 16.08.20 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
ак много народу вышло на площади, у них что и правда про коронавирус не слыхали?))

В Беларуси зарегистрированы 69 тыс. 516 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщает Минздрав. Прирост за последние сутки — 92 новых случая. На 16 августа выздоровели и выписаны 67 тыс. 72 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (325 за последние сутки). Всего проведено 1 млн 422 тыс. 158 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 610 пациентов (три за последние сутки).
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§ maxsaf
Скульптуру Виктора Цоя в Алматы облачили в белорусский флаг
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7365

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 16.08.20 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Это все туфта. Там прирост десятки тысяч в день должен быть. Помню, были теплые выходные, люди своими семьями первый раз на шашлыки выехали, и в России и в КЗ. Главные санитарные врачи бились в истерике - щас будет вспышка, через неделю ждите скачок. А тут такая движуха у белорусов. Странно все это.
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* abaika95
Re: Скульптуру Виктора Цоя в Алматы облачили в белорусский флаг
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4725

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 16.08.20 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Шел из гаража вечером, не дошел несколько метров до дома и нарвался. Побили, увезли. Вышел, показал синяки от дубинок/



Дали приказ бить всех вот и выполняют,наверно была разнарядка для людей сидеть дома? Как у нас в локдаун?
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