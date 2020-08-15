elektron Дело о "юбилейных" домах - прокурор затребовал для проектировщика 4 года лишения свободы #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5528

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:46 Цитата: proctolog:

Требование прокурора - не имеет никакой логики.

Ну а как Вы хотели? Скоро будут книжки уже писать, по отжиму денег для власти.

Сначала раздадут, добренькие ведь, по 42500, потом собирают как могут на "костях" (можно сказать) среднего и малого бизнеса. Что за организация такая например "мониторинговая группа", ни в одной стране мира не встречал подобного. Больше на рэкет походит. Так что про логику вообще можно забыть. Как можно искать, то чего нет.