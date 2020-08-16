ACROS Re: Скульптуру Виктора Цоя в Алматы облачили в белорусский флаг #4 A





(Полноправные пользователи) Сообщений: 892

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:14 Цитата: drakon:





Прочитал в инете, что мессенджер Телеграмм провёл анонимное повторное голосование в Беларуси, так Тихая набрала более 50%, Лука - даже 2% не набрал, остальные даже вместе и 1% не набрали.

А флаг очевидно повесили на скульптуру из-за его песни: "перемен, хотим перемен" - этот фрагмент песни сделали заставкой к какой то передачи на белорусском телевидение, передача вышла всего два раза , а журналистов посадили на 10 суток.