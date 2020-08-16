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≡ Скульптуру Виктора Цоя в Алматы облачили в белорусский флаг
 
 
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§ NG.kz
Скульптуру Виктора Цоя в Алматы облачили в белорусский флаг
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39623

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 16.08.20 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Песня группы "Кино" "Перемен" стала знаковым символом протестов в Беларуси после того, как двое звукооператоров включили ее на провластном концерте в Минске. Бело-красно-белый флаг - один из национальных символов белорусов.
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§ сайлау курманов
Re: Скульптуру Виктора Цоя в Алматы облачили в белорусский флаг
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3992

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 16.08.20 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот он, настоящий промелькнувший метеор, не успел даже пожить во славе и достатке, 24 июня дал последний концерт в Лужниках, а 15 августа погиб, столько было планов, но увы!
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§ КГСПС
Re: Скульптуру Виктора Цоя в Алматы облачили в белорусский флаг
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1119

Регистрация:
30.01.17
Отправлено: 16.08.20 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за привычка лезть к соседям, когда у себя дома бардак.
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* drakon
Re: Скульптуру Виктора Цоя в Алматы облачили в белорусский флаг
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19804

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 16.08.20 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
когда у себя дома бардак.

Как говорил один мой приятель:
"Ты сначала, свою жену,научи,
пол мыть и посуду. А потом, меня,
будешь - учить,что мне делать"... :lol: :-) ;-)
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§ ACROS
Re: Скульптуру Виктора Цоя в Алматы облачили в белорусский флаг
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
892

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 16.08.20 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:


Прочитал в инете, что мессенджер Телеграмм провёл анонимное повторное голосование в Беларуси, так Тихая набрала более 50%, Лука - даже 2% не набрал, остальные даже вместе и 1% не набрали.
А флаг очевидно повесили на скульптуру из-за его песни: "перемен, хотим перемен" - этот фрагмент песни сделали заставкой к какой то передачи на белорусском телевидение, передача вышла всего два раза , а журналистов посадили на 10 суток.
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