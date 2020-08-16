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≡ Скончался Айсултан Назарбаев
 
 
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§ NG.kz
Скончался Айсултан Назарбаев
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39623

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 16.08.20 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Через 10 дней Айсултану Рахатовичу исполнилось бы 30 лет. Айсултан Назарбаев родился 26 августа 1990 года в семье старшей дочери президента Казахстана Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева.
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* drakon
Re: Скончался Айсултан Назарбаев
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19804

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 16.08.20 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жалко, пацана... 8-)
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§ abaika95
Re: Скончался Айсултан Назарбаев
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4721

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 16.08.20 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неделя теорий заговора считается открытой
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§ electro
Re: Скончался Айсултан Назарбаев
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
339

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 16.08.20 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абсолютно бесполезная жизнь...
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* Охотник
Скончался Айсултан Назарбаев
О


(Пользователи)
Сообщений:
18

Регистрация:
01.08.20
Отправлено: 16.08.20 - 18:51
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