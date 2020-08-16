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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2766

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 16.08.20 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помогли , наверное , как и папе его ?
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4721

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 16.08.20 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Помогли , наверное , как и папе его ?/




Ну вам из Краснодара виднее
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2766

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 16.08.20 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
любитель бревен

---Спасибо , любитель Великой Степи .
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2766

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 16.08.20 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
виднее

----Шпильку вставил ? Успокоился ?
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4721

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 16.08.20 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Шпильку вставил ? Успокоился ?/




Нет а вы?)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2766

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 16.08.20 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
abaika95

----Ну так смело впёред , да с песней !! Хоть будет что почитать , а то флуд совсем встал :lol: :lol:
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