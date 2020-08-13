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≡ Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
 
 
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§ NG.kz
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39622

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 13.08.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Противники строительства общежития медицинского колледжа повторно попытались вывесить баннер на фасаде своего дома № 183 по ул. Баймагамбетова в Костанае. На плакате надпись на двух языках: «Мы против строительства в нашем дворе!»
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§ abaika95
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4720

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 16.08.20 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Как Вас легко развести в открытую./



Партизан я понимаю что вам охото показать видимость типо вы супер манипулятор и тролль и что-то из себя представляет но я так понял вы не понимаете что это так смешно смотрится со стороны) привязались к этому дому и что против вас тут заговор у моем лице (да) и у в лице Йанга, это вы ещё с Алексом незнакомы и подпевлой СВ))




Цитата-/Вредный совет. В этом случае будет конкретный нарушитель, с именем и фамилией - на него уже штраф можно будет выписать./


За что? Какие есть статьи за то что я выставлю на окне плакат с подписью ЙУх?
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§ elektron
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5528

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 16.08.20 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
За что? Какие есть статьи за то что я выставлю на окне плакат с подписью

А зачем статьи. Достаточно что бы кому то не понравилось. Как с той девушкой с чистым ватманом. :lol:
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* Гога
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2766

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 16.08.20 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прикольно - читать комменты стало интереснее , чем газету . Перепалка веселая ;-)
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§ Victor Yang
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13088

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 16.08.20 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Партизан7:
Как Вы зашевелились, когда я написал, что знакомый сказал, что люди обсуждают возможность одиночного пикета и красками написать протест.

Это феномен Баадера — Майнхоф. Я бы посчитал большой глупостью такой поступок. Как такое "предупреждение" посчитают власти - даже не знаю. Хотите считать меня "на службе" - пожалуйста. Но это совсем не так. Мало того - я эмигрировать собираюсь. Насчет Абайки - ничего не скажу. Знаю только что "служивые" отписывались здесь, да и в Ленинском Пути и их видно на фоне постоянных участников форума. А я повторюсь - все аргументы жителей несостоятельны пока. И нужен не только юрист, но и проектировщик. Только кто из проектировщиков пойдет против экспертизы? Разве что подсказать анонимно могут.
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§ abaika95
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4720

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 16.08.20 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Достаточно что бы кому то не понравилось. Как с той девушкой с чистым ватманом./



Жидкое с мягким не путайте)
Там политический пикет был по закону без разрешения запрещен а в окне выставить плакат кто кому запрещает?

И да кому кажется что я провацирую жителей на неправомерные действия то надо было раньше думать с плакатиками) и так уже любой прокурор может выставить систему атаки про давление на суд со стороны жителей,сами себе яму роют
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§ Victor Yang
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13088

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 16.08.20 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
За что? Какие есть статьи за то что я выставлю на окне плакат с подписью ЙУх?

Это та же самая открытая реклама и нужно уведомлять местные органы. Только если реклама на доме - она на общей собственности и привлечь конкретно некого, а вот у балкона уже есть хозяин.
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* drakon
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19801

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 16.08.20 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а в окне выставить плакат кто кому запрещает?

А что было за плакат на балконе?
Тому мужику в Ате, кажется?... 8-) :-o
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§ Victor Yang
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13088

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 16.08.20 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Прикольно - читать комменты стало интереснее , чем газету . Перепалка веселая

Та это разве перепалка? Так, мирная беседа. Вот когда Солженицын умер - там были Содом и Гоморра при участии главреда;). С Земляком по поводу митингов - тоже жестко. Тут главное к оскорблениям не скатиться.
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§ abaika95
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4720

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 16.08.20 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А что было за плакат на балконе?Тому мужику в Ате, кажется?/



Вы старый вам виднее,идите себе пива купите ещё)
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