abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #12469





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4720

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:33 Цитата-/а Абайке они как правило не по вкусу))/







Глупость) мне ваши комменты нравятся там где есть здоровая пища для диалога и взаимного троллинга а там где вы берете на себя право рассуждать со своей колокольни 20летнего уеховшего из страны о наших реалиях то те ваши коменты мне просто скучны







Цитата/И кто же решает, где хороший а где плохой?/







Как кто? Партизан7) если пишешь плохо о людях которые противятся постройке общежития то ты явно работаешь У....

А если пишешь хорошо значит ты хороший человек) четкое деление на черное-белое третьего не дано,ну для румынской разведки это самая благодатная почва для вбросов) завтра скажи партизану что Янг из Америки пишет тот тут явно рука госдепа значит)