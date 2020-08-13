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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1679

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 13.08.20 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вит, какой уровень?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7358

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 16.08.20 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Покажите хороший пример,мы люди простые видим хорошие комменты под новосятми то и поддерживаем

Глупость. И кто же решает, где хороший а где плохой? То, что одному хорошо, то другому может быть плохо. Я, к примеру, только хорошие каменты пишу, по моему собственному мнению, а Абайке они как правило не по вкусу))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7358

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 16.08.20 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То же и с новостями - люди жалуются что многовато негатива. Ну тут кому как. Посадили чинушу за взятку - плохая новость или хорошая, или два-в-одном))?
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4720

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 16.08.20 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/а Абайке они как правило не по вкусу))/



Глупость) мне ваши комменты нравятся там где есть здоровая пища для диалога и взаимного троллинга а там где вы берете на себя право рассуждать со своей колокольни 20летнего уеховшего из страны о наших реалиях то те ваши коменты мне просто скучны



Цитата/И кто же решает, где хороший а где плохой?/



Как кто? Партизан7) если пишешь плохо о людях которые противятся постройке общежития то ты явно работаешь У....
А если пишешь хорошо значит ты хороший человек) четкое деление на черное-белое третьего не дано,ну для румынской разведки это самая благодатная почва для вбросов) завтра скажи партизану что Янг из Америки пишет тот тут явно рука госдепа значит)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4720

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 16.08.20 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Посадили чинушу за взятку - плохая новость или хорошая, или два-в-одном))?/


По мне явно хорошая,но для людей с мышлением чёрное-белое если ловят чинушу значит это плохо, значит у нас (неожиданно) воруют
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4720

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 16.08.20 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Суновнук помер,ща Аблязов будет делать из него мученика режЫма
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19801

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 16.08.20 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Суновнук помер,ща Аблязов будет делать из него мученика режЫма

Абляйка, нехорошо так говорить о покойнике... 8-) 8-) :-o
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2766

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 16.08.20 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Суновнук

----Это что за новая родственная связь ?? Уточни - тут мы не знаем такого :-x
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4720

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 16.08.20 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Абляйка, нехорошо так говорить о покойнике../



Витяйка,человек к этому шел,делал из себя политика,и с его смертью его именем будут пользоваться дальше так что........
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4720

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 16.08.20 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Уточни - тут мы не знаем такого/




Вам то не знать политологу и специалисту по Казахстану из России)
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19801

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 16.08.20 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вам то не знать политологу и специалисту по Казахстану из России)

И я тоже не знаю.Назвал так человека, так ответь на вопрос.
Или очко, жим-жим?... :-o
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2766

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 16.08.20 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
политологу

---Не надо ---- только деревья. Ваша политика - это ваше дело .
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2766

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 16.08.20 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Или очко, жим-жим?.

---Слился abaika95 :-( :-(
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2766

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 16.08.20 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
drakon

В Лондоне скончался внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан, сообщает zakon.kz. По предварительной версии, причиной смерти 30-летнего Айсултана Назарбаева стала остановка сердца, указано в сообщении. Подробности произошедшего на данный момент неизвестны. Ранее сообщалось, что Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища. Молодой человек заявил, что его семья оказывает на него давление.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4720

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 16.08.20 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Или очко, жим-жим?./



О старый зек в старике проснулся,моча в голову ударила или пиво немецкое?))хотя что то что другое))



Цитата-/Слился/

Ищите и будет вам щащстье любитель бревен)
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