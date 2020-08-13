Цитата: Партизан7:

Как Вы зашевелились, когда я написал, что знакомый сказал, что люди обсуждают возможность одиночного пикета и красками написать протест.

Это феномен Баадера — Майнхоф. Я бы посчитал большой глупостью такой поступок. Как такое "предупреждение" посчитают власти - даже не знаю. Хотите считать меня "на службе" - пожалуйста. Но это совсем не так. Мало того - я эмигрировать собираюсь. Насчет Абайки - ничего не скажу. Знаю только что "служивые" отписывались здесь, да и в Ленинском Пути и их видно на фоне постоянных участников форума. А я повторюсь - все аргументы жителей несостоятельны пока. И нужен не только юрист, но и проектировщик. Только кто из проектировщиков пойдет против экспертизы? Разве что подсказать анонимно могут.