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≡ Дело о "юбилейных" домах - прокурор затребовал для проектировщика 4 года лишения свободы
 
 
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§ NG.kz
Дело о "юбилейных" домах - прокурор затребовал для проектировщика 4 года лишения свободы
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39622

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 15.08.20 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Второе требование гособвинения - подсудимый также должен возместить государству 313,9 млн тенге как стоимость строений в микрорайоне Юбилейный Костаная, которые пришлось демонтировать. В четверг, 13 августа, состоялись прениями.
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§ Victor Yang
Дело о "юбилейных" домах - прокурор затребовал для проектировщика 4 года лишения свободы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13085

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 15.08.20 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно всех собак повесили.

Цитата:
на страницах рабочего проекта стояла, по версии обвинения, поддельная подпись главного инженера проекта.

Так можно всех проектировщиков посажать - я вообще сейчас не знаю кто ставит оригиналы. Оригинал - только на титульном листе альбома. А так ставят или сканированную или обрисованную в используемой САПР.

[Исправлено: Victor Yang, 15.08.2020 - 14:41]
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§ elektron
Дело о "юбилейных" домах - прокурор затребовал для проектировщика 4 года лишения свободы
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5527

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 15.08.20 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Да просто раздел влияния пошёл, как и штрафы клиникам и прочим. Собаке дай только кость, она и рада служить.
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§ сайлау курманов
Re: Дело о "юбилейных" домах - прокурор затребовал для...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3992

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 16.08.20 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно, что только его решили сделать мальчиком для битья. Если грунты плавучие и строику стали мутить зимой , наверняка есть и другие. Триста лямов он точно не потянет даже если его самого по частям не продадут
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§ elektron
Дело о "юбилейных" домах - прокурор затребовал для проектировщика 4 года лишения свободы
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5527

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 16.08.20 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

конечно не потянет, но по групповому больше дадут. А так малой кровью отделаются.
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§ mandarin
Re: Дело о "юбилейных" домах - прокурор затребовал для...
m


(Пользователи)
Сообщений:
1

Регистрация:
15.08.20
Отправлено: 16.08.20 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проектировщику 4 года тюрьмы и 314 миллионов выплаты??? А чего тогда не расстрел или пожизненное? Прокурор или заказ чей то выполняет или с головой нелады!
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§ proctolog
Re: Дело о "юбилейных" домах - прокурор затребовал для...
p


(Пользователи)
Сообщений:
1

Регистрация:
15.08.20
Отправлено: 16.08.20 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работа отдела строительства нашего городского акимата - как показывает история нашей жизни- (постоянные уголовные и коррупционные дела) имеет системные грубые ошибки. И вот нашли по суду - типичную фигуру- которая отдувается за организацию строительства- бардака. хотели быстрее ввести в строй дома с нарушением норм строительства. вообще не понимаю - причем здесь проектная организация? рядом стоят дома этого проекта. Требование прокурора - не имеет никакой логики. Неужели наша судебная система тоже похожа на отдел строительства городского акимата?
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§ elektron
Дело о "юбилейных" домах - прокурор затребовал для проектировщика 4 года лишения свободы
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5527

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 16.08.20 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
proctolog:
Требование прокурора - не имеет никакой логики.

Ну а как Вы хотели? Скоро будут книжки уже писать, по отжиму денег для власти.
Сначала раздадут, добренькие ведь, по 42500, потом собирают как могут на "костях" (можно сказать) среднего и малого бизнеса. Что за организация такая например "мониторинговая группа", ни в одной стране мира не встречал подобного. Больше на рэкет походит. Так что про логику вообще можно забыть. Как можно искать, то чего нет.
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