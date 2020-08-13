Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
 
 
Страница 9 из 9«1...789
Ответить 
§ NG.kz
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39622

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 13.08.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Противники строительства общежития медицинского колледжа повторно попытались вывесить баннер на фасаде своего дома № 183 по ул. Баймагамбетова в Костанае. На плакате надпись на двух языках: «Мы против строительства в нашем дворе!»
Читать новость
§ Партизан7
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
52

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 16.08.20 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня сильно такой интересует момент: практически во всех статьях есть многочисленные комментарии абайка95 и Victor yang.

Неужели у Вас есть много времени? Вы работаете вообще?
Это у Вас это работа?

Нашу газету читаю постоянно, захожу несколько раз в день, раньше комментарии практически не читал, пока не появилась ситуация с строительством.
Уже писал ранее много раз почему я пишу комментарии в поддержку жителей и за прекращения строительства.

Если честно уже надоело в этой статье продолжать... Ничего новенького.
С завтрашнего дня начинается работа, и я не смогу в течение дня заходить и писать комментарии. Смысла нет, и возможности.

Предлагаю дискутировать в новых статьях.
Знаю жители ждут решения городского суда, в Областной суд подадут заявление.
Надеюсь, как обычно Наша газета будет об этом информировать.

ДА, еще, но это между нами, абайка95 и Victor yang, прошу Вас никому не говорить о том, что мой знакомый сказал мне, что сейчас жители домов обсуждают дальнейшие действия: или одиночный пикет, или написать красками на фасаде дома, что они против строительства.
Не знаю, что они решать.
Но просьба к Вам, повторюсь не говорите никому, Вы же не такие?
Профайл Посетить вебсайт
§ peshexod
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3609

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 16.08.20 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Кстати, ещё совет жителям - попробуйте достать первое (отрицательное) заключение Госэкспертизы

За это спасибо, подскажу
Профайл
§ Victor Yang
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13085

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 16.08.20 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Партизан7:
повторюсь не говорите никому,

Конечно не скажем. Больше ведь эту ветку никто не читает, кроме нас троих.
Профайл
§ Партизан7
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
52

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 16.08.20 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Victor yang Конечно не скажем. Больше ведь эту ветку никто не читает, кроме нас троих.

Так Вы мне ничего не ответили.
Промолчали на мои вопросы.
Если Вы считаете, что кроме нас троих никто не читает эти комментарии, можете открыто ответить мне. Не бойтесь.
Или Вам ничего сказать?
Профайл Посетить вебсайт
§ Victor Yang
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13085

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 16.08.20 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Партизан7:
Промолчали на мои вопросы.
Насчёт работы? Я сейчас не работаю. Работа в Челябинске пока осталась. Тут работал по договору удалённо из дома. Сейчас все дела завершил. Но мне ничего не мешает и на работе пять минут написать комментарий.
Партизан7:
Если Вы считаете, что кроме нас троих никто не читает эти комментарии, можете открыто ответить мне.

Я вот не понял совсем. Сначала подумал что это был стеб, в этом ключе и ответил. Конечно, открытую ветку читают, в том числе и компетентные органы. Так что пусть жители этих домов ждут "гостей" по профилактике нарушений.
Профайл
§ drakon
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19797

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 16.08.20 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Конечно, открытую ветку читают, в том числе и компетентные органы.

А Партизан, не знал, чтоли?... :-o
Профайл
§ abaika95
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4711

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 16.08.20 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Не бойтесь.Или Вам ничего сказать?/




Будьте покойны партизан я никому не скажу,и Йанг никому не скажет и вы тоже молчите) но по секрету передайте своим товарищам,только тссс это по секрету,только между мной и вами, если они выйдут на пикет надо брать разрешение в акимате на проведение пикета иначе штраф и краской на доме рисовать это уже хулиганство за это привлекут по административке) совет, пусть выставят с балкона плакаты или из окна,никто не сможет ничего сделать за это,только тссссс это секрет,как поняли меня прием?
Профайл
§ abaika95
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4711

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 16.08.20 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Когда я ранее писал, что мне при встрече несколько раз говорил один комментатор про Вас: что абайка95 далеко не дурак, умный и грамотный оппонент.То сейчас я стал очень сильно сомневаться в этом. Столько много воды и ерунды у него в комментариях./


Люблю воду без нее почки плохо работают
Профайл
§ Партизан7
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
52

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 16.08.20 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Victor yang/Конечно, открытую ветку читают, в том числе и компетентные органы.

Drakon Цитата/А Партизан, не знал, чтоли?...

Конечно знаю, что открытую ветку читают многие и компетентные органы.
Убеждён, что многие пользователи читают нашу дискуссию, а три человека, как утверждает Victor yang.

Я поэтому и использую эту возможность, через комментарии донести до людей информацию о нарушениях строительства, о мнениях жителей двора.

Другая причина, почему я зарегистрировался, мне сказал один человек, что все комментарии читают специальными, компетентными органами.
Стараюсь и до них донести, почему так или иначе действует жители домов.

А мои комментарии: пишу аккуратно, иногда намекаю на что то, шучу, а кто то мне верить и попадаются на ловушки.
Я про парочку (Victor yangи абайка95): Мы с Тамарой ходим парой.
Профайл Посетить вебсайт
§ Партизан7
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
52

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 16.08.20 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Victor yang и Абайка95
Как Вы зашевелились, когда я написал, что знакомый сказал, что люди обсуждают возможность одиночного пикета и красками написать протест.

Вы такие наивные?
Шуток и лёгких провокаций( для компетентных органов - провокация была только этой сладкой парочки) не понимаете?

Эти люди, жители домов действуют в правом ключе: обращаются в суды, к Президенту Казахстана, Генпрокуратуру, и др.
Баннер и одиночный пикет 15 июня, они тоже считают законным.

Они выбрали цивилизационный путь.
Никто не хочет митингов. И др.
У них таких возможно и мыслей не было, про краски. По крайней мере они не обсуждали.

Victor yang и абайка95!
Как Вы сразу про хулиганство и профилактику заговорили.

Как Вас легко развести в открытую.
Профайл Посетить вебсайт
§ Victor Yang
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13085

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 16.08.20 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
совет, пусть выставят с балкона плакаты или из окна,никто не сможет ничего сделать

Вредный совет. В этом случае будет конкретный нарушитель, с именем и фамилией - на него уже штраф можно будет выписать.
Профайл
§ Партизан7
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
52

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 16.08.20 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повторюсь в пятый раз,Victor yang и абайка95, Вам реально нечего делать?
Столько много писать комментарии во всех статьях. И в этой тоже, так долго.

Уже много было сказано и написано: про нарушения, про мнения людей и др.
Повторяемся.
И в последнее два дня получается я должен доказывать парочке твикс, дискутировать.
Хотя все очень понятно, кто, как и за кого.

Может Вы хотите, чтобы последнее комментарии были вашими.
Это может такое самолюбие.

Решил попросить мотерадора:
Добрый день, уважаемый модератор, разрешите именно в этой ветки, на дальнейшее комментарии этой парочки твикс, ставить лайки. К примеру 😊👎😳😮
А то считаю бессмысленным дальнейшее продолжение.
Профайл Посетить вебсайт
§ drakon
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19797

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 16.08.20 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы, Партизану, уже ПП - присвоил... :lol: :-o :-o :-o :oops:
Профайл
§ Партизан7
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
52

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 16.08.20 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Drakon Цитата/ Я бы, Партизану, уже ПП - присвоил...

Было бы здорово!😊🤗👍Спасибо!🖐
Но видимо есть какие-то правила,ограничения. Понимаю я еще новенький.
Но с другой стороны, запаздывает мои комментарии.
Когда мотерадор, посчитает необходимым мне присвоить ПП, буду рад.

Р.S. Только один раз был удалён мой комментарий.
Я понял тогдашнюю свою ошибку: раньше времени написал в ветку информацию, которая была правдивой, но на тот момент преждевременной.
Профайл Посетить вебсайт
Страница 9 из 9«1...789
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 60
Пользователей: 0
Всего: 60

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 45 Queries | 60 Files Loaded: 545.64 Ko | Raw HTML: 89.93 Ko -