Партизан7 Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против... #120





(Пользователи) Сообщений: 52

Регистрация: 30.07.20 (Пользователи) Отправлено: - 10:39 Меня сильно такой интересует момент: практически во всех статьях есть многочисленные комментарии абайка95 и Victor yang.



Неужели у Вас есть много времени? Вы работаете вообще?

Это у Вас это работа?



Нашу газету читаю постоянно, захожу несколько раз в день, раньше комментарии практически не читал, пока не появилась ситуация с строительством.

Уже писал ранее много раз почему я пишу комментарии в поддержку жителей и за прекращения строительства.



Если честно уже надоело в этой статье продолжать... Ничего новенького.

С завтрашнего дня начинается работа, и я не смогу в течение дня заходить и писать комментарии. Смысла нет, и возможности.



Предлагаю дискутировать в новых статьях.

Знаю жители ждут решения городского суда, в Областной суд подадут заявление.

Надеюсь, как обычно Наша газета будет об этом информировать.



ДА, еще, но это между нами, абайка95 и Victor yang, прошу Вас никому не говорить о том, что мой знакомый сказал мне, что сейчас жители домов обсуждают дальнейшие действия: или одиночный пикет, или написать красками на фасаде дома, что они против строительства.

Не знаю, что они решать.

Но просьба к Вам, повторюсь не говорите никому, Вы же не такие?