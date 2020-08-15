Цитата: тогда как максимальная стоимость модели из техспецификации у официальных дилеров стоит на Т260 тыс. дешевле. Таким образом, общая заявленная сумма по конкурсу более чем на Т3,1 млн превышает ту, за которую указанные автомобили можно приобрести у официальных поставщиков.

Ну и что? Думаете кого то привлекут?

Его же назначил сам и значит он полубог и можно всё, максимум переведут в другую область.

У них же неприкасаемость.