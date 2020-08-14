NG.kz Творог с миндалем N



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 17:10 Рецептов кулинарных изделий из творога - миллион, наверно. Особенно много экспериментируют с сырниками. Хозяйки соревнуются, чьи пышнее, мягче, сдобнее или, наоборот, диетичнее. Вот еще один рецепт, проверенный. Вместо пшеничной муки в сырники кладем муку миндальную. Сейчас ее можно купить, а можно сделать самим с помощью блендера или ступки.

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