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≡ Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
 
 
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§ NG.kz
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39621

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 13.08.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Противники строительства общежития медицинского колледжа повторно попытались вывесить баннер на фасаде своего дома № 183 по ул. Баймагамбетова в Костанае. На плакате надпись на двух языках: «Мы против строительства в нашем дворе!»
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§ Партизан7
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
48

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 16.08.20 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня сильно такой интересует момент: практически во всех статьях есть многочисленные комментарии абайка95 и Victor yang.

Неужели у Вас есть много времени? Вы работаете вообще?
Это у Вас это работа?

Нашу газету читаю постоянно, захожу несколько раз в день, раньше комментарии практически не читал, пока не появилась ситуация с строительством.
Уже писал ранее много раз почему я пишу комментарии в поддержку жителей и за прекращения строительства.

Если честно уже надоело в этой статье продолжать... Ничего новенького.
С завтрашнего дня начинается работа, и я не смогу в течение дня заходить и писать комментарии. Смысла нет, и возможности.

Предлагаю дискутировать в новых статьях.
Знаю жители ждут решения городского суда, в Областной суд подадут заявление.
Надеюсь, как обычно Наша газета будет об этом информировать.

ДА, еще, но это между нами, абайка95 и Victor yang, прошу Вас никому не говорить о том, что мой знакомый сказал мне, что сейчас жители домов обсуждают дальнейшие действия: или одиночный пикет, или написать красками на фасаде дома, что они против строительства.
Не знаю, что они решать.
Но просьба к Вам, повторюсь не говорите никому, Вы же не такие?
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§ peshexod
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3609

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 16.08.20 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Кстати, ещё совет жителям - попробуйте достать первое (отрицательное) заключение Госэкспертизы

За это спасибо, подскажу
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* Victor Yang
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13084

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 16.08.20 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Партизан7:
повторюсь не говорите никому,

Конечно не скажем. Больше ведь эту ветку никто не читает, кроме нас троих.
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§ Партизан7
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
48

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 16.08.20 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Victor yang Конечно не скажем. Больше ведь эту ветку никто не читает, кроме нас троих.

Так Вы мне ничего не ответили.
Промолчали на мои вопросы.
Если Вы считаете, что кроме нас троих никто не читает эти комментарии, можете открыто ответить мне. Не бойтесь.
Или Вам ничего сказать?
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* Victor Yang
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13084

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 16.08.20 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Партизан7:
Промолчали на мои вопросы.
Насчёт работы? Я сейчас не работаю. Работа в Челябинске пока осталась. Тут работал по договору удалённо из дома. Сейчас все дела завершил. Но мне ничего не мешает и на работе пять минут написать комментарий.
Партизан7:
Если Вы считаете, что кроме нас троих никто не читает эти комментарии, можете открыто ответить мне.

Я вот не понял совсем. Сначала подумал что это был стеб, в этом ключе и ответил. Конечно, открытую ветку читают, в том числе и компетентные органы. Так что пусть жители этих домов ждут "гостей" по профилактике нарушений.
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§ drakon
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19795

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 16.08.20 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Конечно, открытую ветку читают, в том числе и компетентные органы.

А Партизан, не знал, чтоли?... :-o
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