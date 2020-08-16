Цитата: Imago:

Как так можно было убрать зебру, когда надземный переход официально не открыт

Еще в советское время читал, как на западе делают пешеходные дорожки в новых микрорайонах. Сначала ничего не делают, а через месяц-другой смотрят, где пешеходы набили себе дорожки- осталось их только заасфальтировать.