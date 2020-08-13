Цитата: Партизан7:

Разве дальнейшее, Вас, как проектировщика, должно интересовать? Почему люди недовольны и др. НО почему Вы так рьяно нападаете на этих бедных жителей?, неужели у них нет права на выразить свои мнение?

Право-то есть. Но это так не работает. Все нормы, на которые опираются проектировщики, разработаны УЖЕ с учётом различных интересов. Эти интересы изучались годами, что-то менялось. Поэтому без доказательств, без опоры на нормативные документы ничего не получится. Просто сказать "мы против, потому что будут шуметь" нельзя - это не аргумент.



В нашем законодательстве есть пробел по общественным слушаниям (по моему мнению). Объявление о них печатают в какой-нибудь газете - и всё. Естественно, не все покупают эту газету и видят это объявление. По-хорошему, надо бы объявление на подъезды вешать или по-другому как-то доносить до жителей. Но проект - это работа и заморачиваться больше чем требует законодательство, как-то не все хотят. Кроме того, наличие объявлений нужно как-то доказывать. В случае с газетой - прикрепляется скан с объявлением в газете. Да и проводятся эти слушания когда проект уже готов и вряд ли есть сторона, которая хочет чтобы стройки не было. А надо бы проводить ДО проекта - может быть некоторые и против данного конкретного строительства, как в этом случае.