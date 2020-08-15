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≡ В Беларуси протестующие убирают за собой мусор и снимают обувь, чтобы не запачкать лавки
 
 
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§ NG.kz
В Беларуси протестующие убирают за собой мусор и снимают обувь, чтобы не запачкать лавки
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39620

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 15.08.20 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А еще играют в шахматы, поют, идут с плакатами "Мы есть любовь", дарят цветы омоновцам, переодеваются в супергероев и раздают еду и шоколадные батончики.
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§ abaika95
В Беларуси протестующие убирают за собой мусор и снимают обувь, чтобы не запачкать лавки
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4709

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 16.08.20 - 01:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/чистоты от всех граждан/



Начал с уличной закончил расовой




Цитата-/сам нечайно подорвался/


Появились кадры гибели человека про которого МВД Белоруссии подтверждало факт того что он погиб от кидания своей бомбочки (если конечно показывают именно того) и на кадрах четко видно что человек ничего не кидал,с поднятыми руками один подходил к строю спецназовцев со стороны которых появилась вспышка,после чего человек заштался и упал подкошенный


Возникают вопросы
1) зачем стрелять в одного человека не представляющему опасности для спецназа и причем боевыми? До этого отлично обходились резиновыми пулями и газом
2) если мвд лепило фейк про бомбу почему не удосужились проверить все записи с камер вокруг чтобы не было утечки?
3) откуда иностранные дипломаты могли знать про невиновность погибшего что сразу устроили на место его гибели поломничество с цветами и фотографами?


Вообщем либо это преступная случайность
Либо преступная неслучайность
В современном мире инфоповодов и то и другое одинаково играет на руку только про тестующим но не как батьке,поэтому ему надо провести открытое расследование и наказывать виновных иначе "агнеца" поднимут на знамя
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