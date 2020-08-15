abaika95 В Беларуси протестующие убирают за собой мусор и снимают обувь, чтобы не запачкать лавки #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4709

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:04 Цитата-/чистоты от всех граждан/







Начал с уличной закончил расовой









Цитата-/сам нечайно подорвался/





Появились кадры гибели человека про которого МВД Белоруссии подтверждало факт того что он погиб от кидания своей бомбочки (если конечно показывают именно того) и на кадрах четко видно что человек ничего не кидал,с поднятыми руками один подходил к строю спецназовцев со стороны которых появилась вспышка,после чего человек заштался и упал подкошенный





Возникают вопросы

1) зачем стрелять в одного человека не представляющему опасности для спецназа и причем боевыми? До этого отлично обходились резиновыми пулями и газом

2) если мвд лепило фейк про бомбу почему не удосужились проверить все записи с камер вокруг чтобы не было утечки?

3) откуда иностранные дипломаты могли знать про невиновность погибшего что сразу устроили на место его гибели поломничество с цветами и фотографами?





Вообщем либо это преступная случайность

Либо преступная неслучайность

В современном мире инфоповодов и то и другое одинаково играет на руку только про тестующим но не как батьке,поэтому ему надо провести открытое расследование и наказывать виновных иначе "агнеца" поднимут на знамя