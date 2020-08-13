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Партизан7:
Про аргументы жителей незаконного строительства я много раз приводил.
Вот все аргументы жителей - хлипкие, не опираются ни на какие нормативы.
Партизан7:
Про Кунай. Да, возможно лучше не два, а несколько зданий построить для медицинского колледжа.
Можно и Дубай из Кустаная сделать. Но бюджет не резиновый.
Партизан7:
А почему Вы, так упорно и постоянно продолжаете писать комментарии за строительство? Для меня это личное, а для Вас?
Я проектировщик. Когда Госэкспертиза проверяет проект - нас имеют и в хвост и в гриву, иногда необоснованно, особенно кустанайский производственный отдел. Для меня это тоже личное. Ну и мне предлагали в этой общаге свой раздел делать. Но не срослось. Кстати, ещё совет жителям - попробуйте достать первое (отрицательное) заключение Госэкспертизы. Возможно, там будет подсказка на что можно надавить. просмотрите разделы СЭС и Генплан.
Партизан7:
практически всегда негативные комментарии?
Где у меня негативные комментарии?
Партизан7:
в инстаграме отличные фотографии.
Спасибо.
[Исправлено: Victor Yang, 15.08.2020 - 22:47]