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A
(Полноправные пользователи)
Сообщений: 890
Регистрация: 16.11.19
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|Отправлено: 15.08.20 - 10:23
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|Цитата://напрягает повышение цен на муку, макароны//
Всех напрягает, и меня тоже, попытаюсь обьяснить, со своей колокольни:
Начинается посевная: дорожает льготная солярка( хотя она своя, её себестоимость5-10$ плюс транспортные расходы), дорожают запасные части, семена ( кто не заготовил) поднимаются в цене, новая техника дорожает, зарплату , с учётом инфляции, механизаторам нужно поднимать.
Химпрополка: стоимость гербицидов в разы дорожает, стоимость услуг по обработке полей тоже автоматически поднимается( там тоже рабочие и им нужно кормитьсвои семьи)
Уборка: запасные части на з/комбайны естественно тоже дорожают, новые з/комбайны само собой тоже подорожали( и ещё этот утилизационный сбор жобавили) солярка тоже подорожала.
Пары и зябь( цена будет сидеть на будущем урожае): запасные части естественно взлетели вверх,
Много чего попутного, анау-мынау: ( типа -социальная ответственность бизнеса) - куда эти затраты девать, естественно в цену тонны пшеницы.
Что бы продукция удешевлялась и как бы цена на хлеб была ниже, государство частично субсидирует часть затрат крестьянина: это стоимость гербецидов, удобрени, стоимость новой техники, удешевлённая солярка - но это ни как не влияет на стоимость хлеба: - во первых ментальнасть наша такова: что мы её ( субсидирование)не замечаем и воспринимаем как должное; во вторых - все эти субсидии уходят , в конечном счёте, продавцам гербецидов, удобрений и новой техники, грубо говоря - ПОСРЕДНИКАМ. Мы её, практически и не держим в руках.
А есть ещё( по цепочке) - зернотрейдеры( банальные перекупщики), мельники, магазины.
Цитата://«Чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы».//
Нас ждут перемены?? - Ещё один придет - будет троевластие.
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