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≡ Обнаружены еще лоты на покупку 12 китайских внедорожников властями Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Обнаружены еще лоты на покупку 12 китайских внедорожников властями Костанайской области
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39619

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 15.08.20 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закон «О государственных закупках» запрещает указывать при организации госзакупок товарные знаки за исключением доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования.
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§ Гога
Re: Обнаружены еще лоты на покупку 12 китайских внедорожников...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2755

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 15.08.20 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый год одно и тоже .
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* maxsaf
Обнаружены еще лоты на покупку 12 китайских внедорожников властями Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7356

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 15.08.20 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное на подарок участковым, которые наиболее отличились в борьбе с преступностью количеством штрафов за маски и перчатки))

[Исправлено: maxsaf, 15.08.2020 - 23:55]
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§ olegggon
Re: Обнаружены еще лоты на покупку 12 китайских внедорожников...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1115

Регистрация:
01.07.11
Отправлено: 15.08.20 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Единственный плюс, что покупают Костанайские Костанайской сборки. Патриотизм так сказать.
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