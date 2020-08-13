Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
 
 
Страница 8 из 8«1...678
Ответить 
§ NG.kz
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39619

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 13.08.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Противники строительства общежития медицинского колледжа повторно попытались вывесить баннер на фасаде своего дома № 183 по ул. Баймагамбетова в Костанае. На плакате надпись на двух языках: «Мы против строительства в нашем дворе!»
Читать новость
* abaika95
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4704

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 15.08.20 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Не хочу понапрасну обижать Вас подозрениями,но стал думать о Вас как о человеке, который возможно на службе у..../



Даже страшно стало у кого же он на службе?) У мирового еврейства?У застройщиков? У сатаны? У НАТО? Или самое страшное он из Румынской разведки??

[Исправлено: abaika95, 15.08.2020 - 22:31]
Профайл
§ Партизан7
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
44

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 15.08.20 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка95 Цитата/Даже страшно стало у кого же он на службе?) У мирового еврейства?У застройщиков? У сатаны? У НАТО? Или самое страшное он из Руманской разведки

Почему только он?
Я сразу Вас вычислил.
Да и многие комментаторы об этом пишут.
Профайл Посетить вебсайт
§ elektron
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5525

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 15.08.20 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Я стесняюсь спросить, а кто там жить то будет? Помню в ЧЭТ учился, общага обыкновенная пятиэтажка. Первый этаж, развлечения, спорт и телевизор с бильярдом, раздельно конечно. Плюс душевые и прачечная.
На втором этаже заочников размещали и семейных очников. На третьем очники парни, на четвёртом очники девушки, на пятом командировочный и спец. персонал. И это в Челябинске. Вот какого простите нужна 9-ти этажка в каком то КОстонае.

[Исправлено: elektron, 15.08.2020 - 17:43]
Профайл
§ Victor Yang
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13080

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 15.08.20 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Партизан7:
Про аргументы жителей незаконного строительства я много раз приводил.
Вот все аргументы жителей - хлипкие, не опираются ни на какие нормативы.


Партизан7:
Про Кунай. Да, возможно лучше не два, а несколько зданий построить для медицинского колледжа.
Можно и Дубай из Кустаная сделать. Но бюджет не резиновый.
Партизан7:
А почему Вы, так упорно и постоянно продолжаете писать комментарии за строительство? Для меня это личное, а для Вас?
Я проектировщик. Когда Госэкспертиза проверяет проект - нас имеют и в хвост и в гриву, иногда необоснованно, особенно кустанайский производственный отдел. Для меня это тоже личное. Ну и мне предлагали в этой общаге свой раздел делать. Но не срослось. Кстати, ещё совет жителям - попробуйте достать первое (отрицательное) заключение Госэкспертизы. Возможно, там будет подсказка на что можно надавить. просмотрите разделы СЭС и Генплан.

Партизан7:
практически всегда негативные комментарии?
Где у меня негативные комментарии?

Партизан7:
в инстаграме отличные фотографии.

Спасибо.

[Исправлено: Victor Yang, 15.08.2020 - 22:47]
Профайл
§ Victor Yang
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13080

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 15.08.20 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вот какого простите нужна 9-ти этажка в каком то КОстонае.

Общежития не этажами меряются, а числом мест. Эта будет на 250, а можно и пятиэтажку сделать на 500 - было бы место. Здесь места мало - поэтому делают 9-этажку.
Профайл
§ elektron
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5525

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 15.08.20 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Здесь места мало - поэтому делают 9-этажку.

Ну так есть местА, где можно было и три или пять этажей построить. Мы тоже или с пересадкой или пешком доходили. Не умерли же? 8-)
Профайл
§ Партизан7
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
44

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 15.08.20 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Victor yang
Полноправные пользователи сразу пишут комментарии и их видно в ленте.
Модератор, конечно должен отдыхать.
Спасибо ему или им, они и так с утра до 22.30 работают.

У меня сейчас нет возможности, чтобы мои комментарии сразу появлялись в ленте.
Мы сейчас пока не в равных условиях.

Пока напишу одно сообщение и оно опубликуется утром,возможно будет на ленте 3-10.
Victor yang.
Хорошо, Вы отличный специалист и проектировщик.
Пишу не допустим, потому, что в своей деятельности я без ложной скромности или наоборот, все время путаю, тоже отличный специалист.
Вы свою работу сделали, просчитали проект, выполнили. ОТЛИЧНО.
Разве дальнейшее, Вас, как проектировщика, должно интересовать? Почему люди недовольны и др.

НО почему Вы так рьяно нападаете на этих бедных жителей?, неужели у них нет права на выразить свои мнение?

Про Ваши негативные комментарии, зачем лукавить.
Нас люди читают, понимают о чем я.
У Вас и у абайки95, они почти все.
Скажите у Вас есть добрые и позитивные комментарии?
Профайл Посетить вебсайт
§ Партизан7
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
44

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 15.08.20 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Elektron
И мы об этом. Если мало места, зачем строить здесь.
Elektron 😊🖐🤝
Профайл Посетить вебсайт
§ elektron
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5525

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 15.08.20 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не Ванга конечно, но тогда пусть сразу и как минимум пожарную часть и полицейский участок, как минимум в два этажа пристраивают. :lol: Шиковать так шиковать. А кто не успел, тот просто опоздал. 8-)
Профайл
§ Партизан7
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
44

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 15.08.20 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неожиданно мои комментарии практически появились на ленте.
Обьясню. Написал несколько комментарии, они проходили модерации минут 15-20, и подумал, что они утром появится.
Профайл Посетить вебсайт
Страница 8 из 8«1...678
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: drakon, maxsaf, abaika95

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 79
Пользователей: 3
Всего: 82

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 43 Queries | 60 Files Loaded: 545.64 Ko | Raw HTML: 76.75 Ko -