Партизан7 Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против... #92





(Пользователи) Сообщений: 39

Регистрация: 30.07.20 (Пользователи) Отправлено: - 21:23 Возможно я был не прав, когда писал о ветеринаре, который отстаивал свои права.

Сейчас появилось видео, в котором видно, что они работали, не обедали.

И видео завершается тем, что им сказали, дело направляется ...



Ветеринар говорил, он удивился, что через месяц, полтора получил штраф.

Т.е. полицейский тогда говорил об направлении...

Хотя по человечески, можно было обойтись на первый раз предупреждением.

Как то здесь непонятно.

Думаю, продолжение еще будет.



Сделал для себя вывод, говори и пиши о тех событиях и людей, которые сам лично знаешь и понимаешь. Что не попасть впросак.

По аптеке и общежитию владею информацией, а другим событиям- если не уверен, лучше промолчать.