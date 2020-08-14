abaika95 Re: "Решение - в компетенции СЭС" - Видеообращение... #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4703

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:07 Цитата-/Да потому что только видосиками и получается добиться правды и справедливости))/







Какой справедливости? Он же наврал,что он утверждал в видосике? Что за обедом их застали,за обедом подразумевалось что они кушали,как кушать в маске да? а тут такие сякие полицейские их штрафанули, но на видео что видим?) Кто что видит?