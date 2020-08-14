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≡ "Решение - в компетенции СЭС" - Видеообращение ветеринарного врача прокомментировали в ДП Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
"Решение - в компетенции СЭС" - Видеообращение ветеринарного врача прокомментировали в ДП Костанайской области
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39619

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 14.08.20 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пресс-службе пояснили, что участковые инспекторы УП Костаная работали в составе мониторинговой группы по нарушениям карантина. Все свои действия полицейские фиксировали на камеру.
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§ abaika95
Re: "Решение - в компетенции СЭС" - Видеообращение...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4703

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 15.08.20 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Да потому что только видосиками и получается добиться правды и справедливости))/



Какой справедливости? Он же наврал,что он утверждал в видосике? Что за обедом их застали,за обедом подразумевалось что они кушали,как кушать в маске да? а тут такие сякие полицейские их штрафанули, но на видео что видим?) Кто что видит?
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§ maxsaf
"Решение - в компетенции СЭС" - Видеообращение ветеринарного врача прокомментировали в ДП Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7355

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 15.08.20 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

А он что-то нарушил? Можно ссылку на статью или закон?
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§ abaika95
"Решение - в компетенции СЭС" - Видеообращение ветеринарного врача прокомментировали в ДП Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4703

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 15.08.20 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А он что-то нарушил? Можно ссылку на статью или закон/




Ищите,вам из Канады все должно быть известно,помогать в поисках не буду,это должно обидеть вас как профи,ищите и будет вам щашстье)
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§ maxsaf
"Решение - в компетенции СЭС" - Видеообращение ветеринарного врача прокомментировали в ДП Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7355

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 15.08.20 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Я думаю, что он ничего не нарушил. Не может ипшник носить маску 24/7. Может он ее только снял, чтобы новую надеть. На смену маски нормативы утверждены?))
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§ abaika95
"Решение - в компетенции СЭС" - Видеообращение ветеринарного врача прокомментировали в ДП Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4703

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 15.08.20 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Я думаю, что он ничего не нарушил. Не может ипшник носить маску 24/7./



А зачем ему маску вообще носить? Нашли какие либо нормативы,постановления?)
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* сайлау курманов
Re: "Решение - в компетенции СЭС" - Видеообращение...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3987

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 15.08.20 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
однажды в этой стране примут закон чтобы при встрече полицейских рядовые граждане низко кланялись,и все равно найдутся виноватые, потому у многих болит спина и это не приемлемо для нового закона
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§ elektron
"Решение - в компетенции СЭС" - Видеообращение ветеринарного врача прокомментировали в ДП Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5521

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 15.08.20 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как бы трусы проверять не начали, ой до чего дойти может! :lol: ;-)
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