Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Беларуси протестующие убирают за собой мусор и снимают обувь, чтобы не запачкать лавки
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Беларуси протестующие убирают за собой мусор и снимают обувь, чтобы не запачкать лавки
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39619

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 15.08.20 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А еще играют в шахматы, поют, идут с плакатами "Мы есть любовь", дарят цветы омоновцам, переодеваются в супергероев и раздают еду и шоколадные батончики.
Читать новость
§ abaika95
Re: В Беларуси протестующие убирают за собой мусор и снимают...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4703

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 15.08.20 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да хорошие ребята,вежливые,только вот первый погибший (сакральная жертва) к месту гибели которого сейчас утроили паломнечество все западные дипломаты (обязательно с фотографами) погиб от того что пытался метнуть самодельный взрывпакет в ОМОН и сам нечайно подорвался,интересный вопрос возникает а если БЫ взрывпакет долетел до места назначения (на голову сотруднику) и убил сотрудника,к месту его гибели пришли БЫ иностранные дипломанты? Возлагали цветы? Фоткались? Мое мнение что нет..... От этого все эти постановочные фотографии мы есть любовь и дарение цветов уже не катят
Профайл
§ elektron
В Беларуси протестующие убирают за собой мусор и снимают обувь, чтобы не запачкать лавки
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5521

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 15.08.20 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы конечно, вот только кто всё же голосовал за Лукашенко то? :-x
Профайл
§ drakon
В Беларуси протестующие убирают за собой мусор и снимают обувь, чтобы не запачкать лавки
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19792

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 15.08.20 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
только кто всё же голосовал за Лукашенко то?

Мои знакомые,бывшие коллеги, человек 50 - наберётся... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 15.08.2020 - 16:21]
Профайл
§ ACROS
Re: В Беларуси протестующие убирают за собой мусор и снимают...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
890

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 15.08.20 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
кто всё же голосовал за Лукашенко то?


Когда я, в другой ветке написал что партнер позвонил и сказал что их заводик почти не голосовал за Луку, кто то усомнился и сиронизировал о подчёте голосов: - "сам что ли считал".
По ходу так оно и есть: 10 -за Луку, 80- за Тихую.
Народ не зря поднялся.
У властей и в Хабаровске и в Минске одна песня: приехали из-за бугра и мутят воду.
Нашим УИК надо учиться у белорусов: это как надо виртуозно манипулировать бюллетнями, что бы из 10 вышло 80.

abaika95:
погиб от того что пытался метнуть самодельный взрывпакет в ОМОН и сам нечайно подорвался,


В инете прочитал интервью отца погибшего: не подпускали к телу, не давали сразу забрать из морга; сын был ИП и никогда не был связан как то с взрывчатыми веществами. По утверждению отца - такого не может быть.
Профайл
§ abaika95
В Беларуси протестующие убирают за собой мусор и снимают обувь, чтобы не запачкать лавки
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4703

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 15.08.20 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/По утверждению отца - такого не может быть./




Конечно не может быть, это все происки кровавой гбни чтобы подставить бедного ипшника
Профайл
§ drakon
В Беларуси протестующие убирают за собой мусор и снимают обувь, чтобы не запачкать лавки
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19792

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 15.08.20 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
сын был ИП и никогда не был связан как то с взрывчатыми веществами.

Поэтому бомба и взорвалась, в руках.Опыта - небыло... 8-) :-o
Профайл
§ Victor Yang
В Беларуси протестующие убирают за собой мусор и снимают обувь, чтобы не запачкать лавки
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13077

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 15.08.20 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прочитал про эту Тихановскую. Я думал она общественник какой-то, но нет же! Сначала её муж хотел быть президентом, но ему отказали, потом она вот. Можно сказать - спонтанно. И с чего бы ей набирать 80%? Разве что как "жертва режима", но не более. Тут, получается, реально получается кухарки рвутся управлять государством. Сначала Зеленский, теперь вот она. Не понимаю я такой выбор.
Профайл
§ abaika95
В Беларуси протестующие убирают за собой мусор и снимают обувь, чтобы не запачкать лавки
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4703

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 15.08.20 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Тут, получается, реально получается кухарки рвутся управлять государством. Сначала Зеленский, теперь вот она. Не понимаю я такой выбор./




Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту.




Кто там Лукашенко? Председатель колхоза который начал управлять государством? Научили большевики человека вот и правит, А тихановская кто? Блогер? Где училась управлять государством?
Профайл
§ arman_kst
В Беларуси протестующие убирают за собой мусор и снимают обувь, чтобы не запачкать лавки
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
499

Регистрация:
28.05.18
Отправлено: 15.08.20 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас захаркают все.
У нас тоже голосовали против, а не за кого-то. Так и в Белоруссии. Просто вот голосовать одно, а считать другое

[Исправлено: arman_kst, 15.08.2020 - 18:59]
Профайл
§ юля елиссева
В Беларуси протестующие убирают за собой мусор и снимают обувь, чтобы не запачкать лавки
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1656

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 15.08.20 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы беларусы! Убирая за собой мусор, наглядно показывают Таракану, что он таракан!


[Исправлено: юля елиссева, 15.08.2020 - 21:25]
Профайл
§ yudjin
Re: В Беларуси протестующие убирают за собой мусор и снимают...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6860

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 15.08.20 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я о чем и говорю.. белорусы - это совсем другие люди, в отличие от многих постсоветских.
У нас после Дня города или Наурыза на площади такой срач... тут после акций протестов за собой убирают.
А еще они настолько законопослушны, что даже не сходят с тротуара на проезжую часть во время акций.
А ведь эта послушность выработалась жесткой дисциплиной и страхом перед органами мвд, кгб и властью.
Профайл
§ elektron
В Беларуси протестующие убирают за собой мусор и снимают обувь, чтобы не запачкать лавки
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5521

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 15.08.20 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Мои знакомые,бывшие коллеги, человек 50 - наберётся...

Маловато будет. :-x Там целый Белаз против вышел, не считая протесты, да и не только.
Профайл
§ abaika95
В Беларуси протестующие убирают за собой мусор и снимают обувь, чтобы не запачкать лавки
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4703

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 15.08.20 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/ведь эта послушность выработалась жесткой дисциплиной и страхом перед органами мвд, кгб и властью./



Значит делаем вывод из сказанного тобою,надо органам КНБ и МВД наводить страх на людей тогда будет порядок?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: Iney

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 67
Пользователей: 2
Всего: 69

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 50 Queries | 60 Files Loaded: 545.64 Ko | Raw HTML: 82.77 Ko -