Kairat stayer Re: Новая - не значит качественная! #9 K





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2021

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:08 Цитата: Добринцофф:

Брусчатка Г....,на фото видно.Годик два полежит,опять переделывать будут.



Качество брусчатки, конечно, оставляет желать лучшего, тем более это не единичный случай. Поверхность должна быть ровной и матовой, возможно ингредиенты при изготовлении использовали некачественные или пропорции не соблюдены.



Наверное многие замечали, что рядом с остановками по пр. Абая несколько лет тому назад уложили плитки с выпуклыми поверхностями, чтобы не скользила обувь у граждан. Плитки тоже недолговечными оказались, в основной массе после зимнего периода появились сколы, некоторые вообще отшелушились. Как в свою бытность поговаривал В.С.Черномырдин: Хотели как лучше, а получилось как всегда.