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elektron:
кто всё же голосовал за Лукашенко то?
Когда я, в другой ветке написал что партнер позвонил и сказал что их заводик почти не голосовал за Луку, кто то усомнился и сиронизировал о подчёте голосов: - "сам что ли считал".
По ходу так оно и есть: 10 -за Луку, 80- за Тихую.
Народ не зря поднялся.
У властей и в Хабаровске и в Минске одна песня: приехали из-за бугра и мутят воду.
Нашим УИК надо учиться у белорусов: это как надо виртуозно манипулировать бюллетнями, что бы из 10 вышло 80.
abaika95:
погиб от того что пытался метнуть самодельный взрывпакет в ОМОН и сам нечайно подорвался,
В инете прочитал интервью отца погибшего: не подпускали к телу, не давали сразу забрать из морга; сын был ИП и никогда не был связан как то с взрывчатыми веществами. По утверждению отца - такого не может быть.