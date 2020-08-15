Цитата: elektron:

кто всё же голосовал за Лукашенко то?





Когда я, в другой ветке написал что партнер позвонил и сказал что их заводик почти не голосовал за Луку, кто то усомнился и сиронизировал о подчёте голосов: - "сам что ли считал".

По ходу так оно и есть: 10 -за Луку, 80- за Тихую.

Народ не зря поднялся.

У властей и в Хабаровске и в Минске одна песня: приехали из-за бугра и мутят воду.

Нашим УИК надо учиться у белорусов: это как надо виртуозно манипулировать бюллетнями, что бы из 10 вышло 80.



abaika95:

погиб от того что пытался метнуть самодельный взрывпакет в ОМОН и сам нечайно подорвался,



В инете прочитал интервью отца погибшего: не подпускали к телу, не давали сразу забрать из морга; сын был ИП и никогда не был связан как то с взрывчатыми веществами. По утверждению отца - такого не может быть.