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≡ Николай ВОРОНИН: Нескладная родная страна
 
 
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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Нескладная родная страна
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39618

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 15.08.20 - 08:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным статкомитета РК, с начала 2020 года по июль цены повысились: на фрукты на 21,3%, крупы - на 20%, баранину - на 11,6%, сахар-песок - на 11,5%, муку - на 11%, овощи - на 10,8%, макаронные изделия - на 10,1%. Особенно напрягает повышение цен на муку, макароны, овощи. И это на щедрой хлебодарной земле.
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§ peshexod
Re: Николай ВОРОНИН: Нескладная родная страна
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3607

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 15.08.20 - 08:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но вот как быть строителям или дорожникам, у которых рабочий день начинается с восьми часов утра, а закон требует тишины до девяти утра?
Могут до 22.00 работать, 13 часов в 2 смены.


в центре Костаная все ночи напролет ревут мотоциклы

Интересно знать, штрафовали хоть раз за это? Думаю нет, они замерить наверное не смогут))
Или скажут пишите заявление и судитесь ))
С кем ёпрст?
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§ ACROS
Re: Николай ВОРОНИН: Нескладная родная страна
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
889

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 15.08.20 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://напрягает повышение цен на муку, макароны//

Всех напрягает, и меня тоже, попытаюсь обьяснить, со своей колокольни:

Начинается посевная: дорожает льготная солярка( хотя она своя, её себестоимость5-10$ плюс транспортные расходы), дорожают запасные части, семена ( кто не заготовил) поднимаются в цене, новая техника дорожает, зарплату , с учётом инфляции, механизаторам нужно поднимать.
Химпрополка: стоимость гербицидов в разы дорожает, стоимость услуг по обработке полей тоже автоматически поднимается( там тоже рабочие и им нужно кормитьсвои семьи)
Уборка: запасные части на з/комбайны естественно тоже дорожают, новые з/комбайны само собой тоже подорожали( и ещё этот утилизационный сбор жобавили) солярка тоже подорожала.
Пары и зябь( цена будет сидеть на будущем урожае): запасные части естественно взлетели вверх,
Много чего попутного, анау-мынау: ( типа -социальная ответственность бизнеса) - куда эти затраты девать, естественно в цену тонны пшеницы.

Что бы продукция удешевлялась и как бы цена на хлеб была ниже, государство частично субсидирует часть затрат крестьянина: это стоимость гербецидов, удобрени, стоимость новой техники, удешевлённая солярка - но это ни как не влияет на стоимость хлеба: - во первых ментальнасть наша такова: что мы её ( субсидирование)не замечаем и воспринимаем как должное; во вторых - все эти субсидии уходят , в конечном счёте, продавцам гербецидов, удобрений и новой техники, грубо говоря - ПОСРЕДНИКАМ. Мы её, практически и не держим в руках.

А есть ещё( по цепочке) - зернотрейдеры( банальные перекупщики), мельники, магазины.

Цитата://«Чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы».//

Нас ждут перемены?? - Ещё один придет - будет троевластие.
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§ abaika95
Re: Николай ВОРОНИН: Нескладная родная страна
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4698

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 15.08.20 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Российская писательница прошлого века Айн Рэнд/




Чаво? Российская?) В Америке всю сознательную жизнь прожила и там творила а писательница российская) этот как великий российский писатель Набоков?) Как великий украинский писатель Чак Паланик?)
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§ Muad Dib
Re: Николай ВОРОНИН: Нескладная родная страна
Muad Dib


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
74

Регистрация:
24.04.19
Отправлено: 15.08.20 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цены так быстро растут, наверное они боятся, что дешевые макароны и муку будут скупать соседи.

А чего еще ждать, когда из нового строятся только магазины, а все оборудование импортное, вплость до резинок для трусов?
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§ maxsaf
Re: Николай ВОРОНИН: Нескладная родная страна
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7354

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 15.08.20 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Как инфляцию будете рассчитывать, и социалку подтягивать - по факту или по прогнозам?)))
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§ abaika95
Re: Николай ВОРОНИН: Нескладная родная страна
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4698

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 15.08.20 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Как инфляцию будете рассчитывать, и социалку подтягивать - по факту или по прогнозам?)/



Хммммм... (вдумчивый взгляд в потолок)
Думаю...(указательный палец приставил к губам)
Как-нибудь без Канадцев))
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§ maxsaf
Николай ВОРОНИН: Нескладная родная страна
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7354

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 15.08.20 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Как-нибудь

Как-нибудь в прошлый раз было - фактическая инфляция обогнала прогнозы, а пенсионеры получили надбавки по прогнозам, а не по факту. В этот раз планируете так же поступить? Как-нибудь?))
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§ abaika95
Николай ВОРОНИН: Нескладная родная страна
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4698

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 15.08.20 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/В этот раз планируете так же поступить? Как-нибудь?))/



Поступим красиво главное без канадских экономико-религоведо-политико-вирусологов которые на деле программисты)) без вас без вас милейший разберемсИ
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§ сайлау курманов
Re: Николай ВОРОНИН: Нескладная родная страна
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3987

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 15.08.20 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочется знать, эта чехарда с подорожанием , инфляцией когда-нибудь закончится , или всю жизнь так и будет, что нужно для этого чтобы хотя бы остановить???
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* drakon
Re: Николай ВОРОНИН: Нескладная родная страна
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19789

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 15.08.20 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

сказал Цицерон: «Чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы».


И что? Скоро капец - придёт?... :lol: ;-)
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