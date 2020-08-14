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≡ Творог с миндалем
 
 
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§ NG.kz
Творог с миндалем
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39618

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 14.08.20 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рецептов кулинарных изделий из творога - миллион, наверно. Особенно много экспериментируют с сырниками. Хозяйки соревнуются, чьи пышнее, мягче, сдобнее или, наоборот, диетичнее. Вот еще один рецепт, проверенный. Вместо пшеничной муки в сырники кладем муку миндальную. Сейчас ее можно купить, а можно сделать самим с помощью блендера или ступки.
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* drakon
Re: Творог с миндалем
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19789

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 14.08.20 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чё мне теперь делать. Вот только такой,

Сегодня - нашёл.30%.А 5% не видел... ;-)
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* drakon
Творог с миндалем
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19789

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 14.08.20 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может - размешать творог со сметаной?

Но тоже 5%, не получится.Будем искать,
завтра. Сейчас - жарко на улице... :lol: ;-)
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* drakon
Re: Творог с миндалем
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19789

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 15.08.20 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Купил сегодня - орехи я яйца куриные.

Теперь вроде всё - есть... :lol: :oops:
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