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≡ В Беларуси протестующие убирают за собой мусор и снимают обувь, чтобы не запачкать лавки
 
 
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§ NG.kz
В Беларуси протестующие убирают за собой мусор и снимают обувь, чтобы не запачкать лавки
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39618

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 15.08.20 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А еще играют в шахматы, поют, идут с плакатами "Мы есть любовь", дарят цветы омоновцам, переодеваются в супергероев и раздают еду и шоколадные батончики.
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§ abaika95
Re: В Беларуси протестующие убирают за собой мусор и снимают...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4698

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 15.08.20 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да хорошие ребята,вежливые,только вот первый погибший (сакральная жертва) к месту гибели которого сейчас утроили паломнечество все западные дипломаты (обязательно с фотографами) погиб от того что пытался метнуть самодельный взрывпакет в ОМОН и сам нечайно подорвался,интересный вопрос возникает а если БЫ взрывпакет долетел до места назначения (на голову сотруднику) и убил сотрудника,к месту его гибели пришли БЫ иностранные дипломанты? Возлагали цветы? Фоткались? Мое мнение что нет..... От этого все эти постановочные фотографии мы есть любовь и дарение цветов уже не катят
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§ elektron
В Беларуси протестующие убирают за собой мусор и снимают обувь, чтобы не запачкать лавки
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5516

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 15.08.20 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы конечно, вот только кто всё же голосовал за Лукашенко то? :-x
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