abaika95 Re: В Беларуси протестующие убирают за собой мусор и снимают... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4698

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:40 Да хорошие ребята,вежливые,только вот первый погибший (сакральная жертва) к месту гибели которого сейчас утроили паломнечество все западные дипломаты (обязательно с фотографами) погиб от того что пытался метнуть самодельный взрывпакет в ОМОН и сам нечайно подорвался,интересный вопрос возникает а если БЫ взрывпакет долетел до места назначения (на голову сотруднику) и убил сотрудника,к месту его гибели пришли БЫ иностранные дипломанты? Возлагали цветы? Фоткались? Мое мнение что нет..... От этого все эти постановочные фотографии мы есть любовь и дарение цветов уже не катят