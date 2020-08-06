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≡ Вот дом, который построил «Енбек»
 
 
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§ NG.kz
Вот дом, который построил «Енбек»
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39618

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 06.08.20 - 08:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возведенные в с. Заречное по госпрограмме новые многоэтажки уже требуют серьезного ремонта. В новом микрорайоне Северный, по данным акимата Костанайского района, с мая 2016-го по март 2018 года ТОО «Енбек-Костанай» КУИС МВД РК построило 11 домов - всего на 339 квартир. Спустя 2 года отдел строительства судится с подрядчиком, пытаясь его принудить выполнить гарантийные обязательства и устранить дефекты.
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§ olegggon
Re: Вот дом, который построил «Енбек»
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1114

Регистрация:
01.07.11
Отправлено: 06.08.20 - 08:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное тут поболее 50% скомуниздили.
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§ Сергей kst
Вот дом, который построил «Енбек»
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
191

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 06.08.20 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет,ну ладно, арендное жилье для врачей и учителей. Но те,кто купил по гос. программе 7-20-25,лоханулись здорово.Неужели не знают,какого качества строят по гос.программам?
Теперь эти сволочи строители,которые настроили аварийных хибар,протянут время до окончания гарант.срока и досвиДули.
Даа ребят,сочувствую вам.Людьми назвать этот Енбек-Костанай,язык не поворачивается.Бабло освоено,откаты получены,тех.надзор глазки прикрыл за отдельную плату.Думаю по всей Республики такое-
https://24.kz/ru/news/social/item/414088-stolichnye-novostrojki-dlya-sotsialno-uyazvimykh-slojov-naseleniya-razvalivayutsya-na-glazakh
Все эти случаи-не лицеприятный образ государства.Потому,что куда не кинь,везде какой-то бардак,клин и затор-медицина,строительство,образование,экономика.Вроде бы и потенциал есть у государства,но у руля какие-то рукож.пые чинуши.Снять мараторий на смертную казнь,наказать пару тысяч этих гнид,может задумаются...

[Исправлено: Сергей kst, 06.08.2020 - 14:25]
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§ MAN
Re: Вот дом, который построил «Енбек»
MAN


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
84

Регистрация:
03.04.19
Отправлено: 06.08.20 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Безпредел, набирает обороты. Суды деградируют с бешеной скоростью
Чиновники не решают проблемы населения. Тем более если жильё по программе, требования должны быть Жезче. Значит в доле. Если нет, тогда это дело чести чиновника. Ой, я и забыл что в лексиконе чиновников слова- честь, совесть, справедливость отсутствует.
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§ elektron
Re: Вот дом, который построил «Енбек»
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5516

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 06.08.20 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда, за 30-ть лет независимости и дороги прокладывать и строить дома разучились. :lol: Не в том направлении пошли однако! :lol:
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§ elektron
Re: Вот дом, который построил «Енбек»
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5516

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 06.08.20 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывалый бы счас объяснил, что это жильцы виноваты. Или что то в этом духе. Как он распылялся то, что всё советское построенное валится, а новое строят на века.
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§ Сергей kst
Re: Вот дом, который построил «Енбек»
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
191

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 07.08.20 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
а новое строят на века.

На века,себе чиновники коттеджи и дворцы строят.
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§ сайлау курманов
Re: Вот дом, который построил «Енбек»
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3986

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 09.08.20 - 04:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну по полу и по кровле можно было бы и самим засучить рукава, я бы так сделал чем бегать по судам,
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§ Змея Подколодная
Вот дом, который построил «Енбек»
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1218

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 09.08.20 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ну по полу и по кровле можно было бы и самим засучить рукава, я бы так сделал чем бегать по судам

Сайлау, ну так то можно и самим дом построить, чего уж там. Это безобразие конечно. Ну сделает он потолок, пол, а там с системой отопления непорядок, будет опять соседей снизу топить и смысл тогда что либо делать? Контроль качества вообще не работает.
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§ Vit
Re: Вот дом, который построил «Енбек»
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9713

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 10.08.20 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие трубы? Какие полы?
Аннулируйте все договора с банками, с енбеками и бегите от туда пока не поздно. Вы пока расплатитесь по долгам, дом развалится. А потом опять будите новую ипотеку мутить в новом доме.
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§ Тот самый
Re: Вот дом, который построил «Енбек»
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
893

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 12.08.20 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пол сделан не так, как задумывалось по проекту

А как его принимали? Разве сотрудники отдела строительства не должны были проверять его на каждом этапе? Вроде так делается: залили фундамент, приехал специалист и проверил толщину слоя, материал, взял пробы бетона, смонтировали канализацию - опять приехал, измерил уклон, проверил. И так всё по этапам. А в конце госэкспертизы что не было? Ох и бардачище.

Vit:
Аннулируйте все договора с банками

Те, кто взял в ипотеку, наверное могут перестать платить и у них банк заберёт эту квартиру. Но потеряют первоначальную сумму и уже уплаченные деньги. Банки, коммунальщики, застройщики у нас всегда прикрыты.

сайлау курманов:
Ну по полу и по кровле можно было бы и самим засучить рукава, я бы так сделал чем бегать по судам,


А в следующем году дом даст трещину по середине или завалится, как в Караганде лет 7 назад 5-этажка на ленточном фундаменте.
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§ MAN
Re: Вот дом, который построил «Енбек»
MAN


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
84

Регистрация:
03.04.19
Отправлено: 15.08.20 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вызывают в суд свидетелями по делу строительства, разваливающегося дома, кирпич,песок и цемент.
Гражданин кирпич, что Вы можете пояснить по данному делу?
-Каменщик меня брал и ложил на раствор.
А Вы гражданин песок?
- Меня брали и сыпали в бетономешалку.
Ну а Вы гражданин цемент?
- А я чо. Я не приделах, меня там не было!
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