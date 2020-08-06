Цитата: Пол сделан не так, как задумывалось по проекту



А как его принимали? Разве сотрудники отдела строительства не должны были проверять его на каждом этапе? Вроде так делается: залили фундамент, приехал специалист и проверил толщину слоя, материал, взял пробы бетона, смонтировали канализацию - опять приехал, измерил уклон, проверил. И так всё по этапам. А в конце госэкспертизы что не было? Ох и бардачище.



Vit:

Аннулируйте все договора с банками



Те, кто взял в ипотеку, наверное могут перестать платить и у них банк заберёт эту квартиру. Но потеряют первоначальную сумму и уже уплаченные деньги. Банки, коммунальщики, застройщики у нас всегда прикрыты.



сайлау курманов:

Ну по полу и по кровле можно было бы и самим засучить рукава, я бы так сделал чем бегать по судам,



А в следующем году дом даст трещину по середине или завалится, как в Караганде лет 7 назад 5-этажка на ленточном фундаменте.