Victor Yang Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае #49





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 13074

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 14:14 Цитата: Гога:

--Кто хочет ?? Не те ли , кого он от кормушки убрал ??

Если они не у кормушки - значит не в их власти возбудить уголовное дело. Так? Посадить хотят именно те, новые, "честные".