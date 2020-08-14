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§ NG.kz
Новая - не значит качественная!
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Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39616

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 14.08.20 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера шёл по уложенной совсем недавно брусчатке на тротуаре улицы Чкалова, между улицами Гашека и Маяковского. В глаза бросается не только традиционная и ставшая привычной корявость исполнения, но и качество материала. Брусчатка именно бАрдового цвета уже рассыпается, а не прошло и нескольких месяцев.
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§ abaika95
Re: Новая - не значит качественная!
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4695

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 14.08.20 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/В глаза бросается не только традиционная и ставшая привычной корявость исполнения, но и качество материала./


Смотрю на фото и ничего в глаза не бросается где корявость? Где плохое качество? Фото получше есть?)
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§ юля елиссева
Re: Новая - не значит качественная!
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1655

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 14.08.20 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
подарите лупу нурлыботу...
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§ yudjin
Re: Новая - не значит качественная!
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6859

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 14.08.20 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Где плохое качество?

Ты или действительно, или косишь? ;-)
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§ abaika95
Re: Новая - не значит качественная!
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4695

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 14.08.20 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ты или действительно, или косишь?/




Действительно кошу,где фото что брусчатка побитая? Видим только что ее выковыривают и штабелями складывают побитую, что даёт право усомнится что ДО выковыривания она была побитая)))
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§ юля елиссева
Новая - не значит качественная!
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1655

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 14.08.20 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Ты или действительно, или косишь?

есть такая работа - косить под дурика. Абайка исполняет ее с блеском!
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§ drakon
Новая - не значит качественная!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19786

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 14.08.20 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Видим только что ее выковыривают и штабелями складывают

А зачем, хорошую брусчатку - выковыривать?... :-o
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§ Козлов я
Re: Новая - не значит качественная!
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1676

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 14.08.20 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
где фото что брусчатка побитая?


А это что? Нажмите на левую клавишу мышки для увеличения (совет для слабых зрением)
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§ Добринцофф
Re: Новая - не значит качественная!
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
7409

Регистрация:
16.05.11
Отправлено: 15.08.20 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Смотрю на фото и ничего в глаза не бросается где корявость? Где плохое качество? Фото получше есть?

Брусчатка Г....,на фото видно.Годик два полежит,опять переделывать будут.
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