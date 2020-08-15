ACROS Re: Николай ВОРОНИН: Нескладная родная страна #2 A





(Полноправные пользователи) Сообщений: 889

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:23 Цитата://напрягает повышение цен на муку, макароны//



Всех напрягает, и меня тоже, попытаюсь обьяснить, со своей колокольни:



Начинается посевная: дорожает льготная солярка( хотя она своя, её себестоимость5-10$ плюс транспортные расходы), дорожают запасные части, семена ( кто не заготовил) поднимаются в цене, новая техника дорожает, зарплату , с учётом инфляции, механизаторам нужно поднимать.

Химпрополка: стоимость гербицидов в разы дорожает, стоимость услуг по обработке полей тоже автоматически поднимается( там тоже рабочие и им нужно кормитьсвои семьи)

Уборка: запасные части на з/комбайны естественно тоже дорожают, новые з/комбайны само собой тоже подорожали( и ещё этот утилизационный сбор жобавили) солярка тоже подорожала.

Пары и зябь( цена будет сидеть на будущем урожае): запасные части естественно взлетели вверх,

Много чего попутного, анау-мынау: ( типа -социальная ответственность бизнеса) - куда эти затраты девать, естественно в цену тонны пшеницы.



Что бы продукция удешевлялась и как бы цена на хлеб была ниже, государство частично субсидирует часть затрат крестьянина: это стоимость гербецидов, удобрени, стоимость новой техники, удешевлённая солярка - но это ни как не влияет на стоимость хлеба: - во первых ментальнасть наша такова: что мы её ( субсидирование)не замечаем и воспринимаем как должное; во вторых - все эти субсидии уходят , в конечном счёте, продавцам гербецидов, удобрений и новой техники, грубо говоря - ПОСРЕДНИКАМ. Мы её, практически и не держим в руках.



А есть ещё( по цепочке) - зернотрейдеры( банальные перекупщики), мельники, магазины.



Цитата://«Чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы».//



Нас ждут перемены?? - Ещё один придет - будет троевластие.