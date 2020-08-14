WildMadCat Re: "Решение - в компетенции СЭС" - Видеообращение... #7 W





(Пользователи) Сообщений: 7

Регистрация: 19.07.12 (Пользователи) Отправлено: - 00:02 Раньше к участковому шли со своими проблемами и заботами. Знали что поможет. А с не давних (а может и с тех пор как переехали в город с окраины) пор стали бояться мили... ой.. простите. полицейских. Если постовой был не старше сержанта, а сейчас не младше капитана. Это как??? и при виде патруля не гордость, а страх и по быстрее уйти с их пути. ведь за любую провинность накажут. без маски. без перчаток. не там сел. не там встал.