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≡ "Решение - в компетенции СЭС" - Видеообращение ветеринарного врача прокомментировали в ДП Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
"Решение - в компетенции СЭС" - Видеообращение ветеринарного врача прокомментировали в ДП Костанайской области
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39616

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 14.08.20 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пресс-службе пояснили, что участковые инспекторы УП Костаная работали в составе мониторинговой группы по нарушениям карантина. Все свои действия полицейские фиксировали на камеру.
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§ Охотник
Re: "Решение - в компетенции СЭС" - Видеообращение...
О


(Пользователи)
Сообщений:
16

Регистрация:
01.08.20
Отправлено: 14.08.20 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сочувствую Максиму! Нашим полицаям (именно полицаям,народная милиция давно вымерла) лишь бы бабло содрать,а как не важно,они только это и умеют. Ловить настоящих преступников и убийцев для ум нужен,куда проще ворваться как налётчики и тыкать свою камеру в каждую дырку. Одним словом полицаи... Какое к ним уважение будет? Никогда!!!
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§ ladas
Re: "Решение - в компетенции СЭС" - Видеообращение...
l


(Пользователи)
Сообщений:
9

Регистрация:
16.03.19
Отправлено: 14.08.20 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно оказывает услуги, но не людям же. Он общался с животным, а посетителей не было в помещении. Нужно же разбираться в ситуации, проверяющие сами когда на работе едят, остаются в перчатках и закладывают еду за маску? Врач в любом случае оказывает услуги в маске и в перчатках, не только во время карантина. А после пациента естественно всё использованное нужно снять, он же не в магазине работает.
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§ elektron
Re: "Решение - в компетенции СЭС" - Видеообращение...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5514

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 14.08.20 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: - Решение о привлечении М. Падерина к административной ответственности находится в компетенции СЭС, - подчеркнули в ведомстве.//

О как? а как же штраф в 600 тыс. тенге?
А где извинения, за нарушения права частной собственности и компенсация морального вреда и ущерба?
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§ Козлов я
"Решение - в компетенции СЭС" - Видеообращение ветеринарного врача прокомментировали в ДП Костанайской области
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1676

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 14.08.20 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Охотник:
Ловить настоящих преступников и убийцев для ум нужен,куда проще ворваться

Согласен с вами. Здесь полиция использовалась как метод запугивания граждан. Функции проверки, в основном, возложены на СЭС. Это они должны составлять протоколы и проверять. В функциональных обязанностях полиции, в первую очередь, предусмотрена охрана общественного порядка. Т.е. если бы Максим начал с СЭС ругаться, обзывать их, хватать за руки, выталкивать - вот здесь полиция вступает в свои права. А так сэсовцы просто прикрылись полицией, а последние сами этого не поняли и приняли правила игры.
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§ elektron
"Решение - в компетенции СЭС" - Видеообращение ветеринарного врача прокомментировали в ДП Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5514

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 14.08.20 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это частная клиника, соответственно должны соблюдаться правила охраны частной собственности. Сегодня они ворвались в частную клинику, завтра к вам в квартиру и с теми же претензиями. Этот беспредел нужно на корню истреблять. Что за бред - "мониторинговая группа"? Пусть вон акимов, министров и так далее и мониторят. Но кишка тонка, для такого мониторинга. Частная собственность неприкосновенна. Так что все усилия, для наказания вторжения. Были жалобы от клиентов? НЕТ!

[Исправлено: elektron, 14.08.2020 - 17:52]
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§ maxsaf
"Решение - в компетенции СЭС" - Видеообращение ветеринарного врача прокомментировали в ДП Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7350

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 14.08.20 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Вот опять,иди на суд,добивайся потом оглашай результаты к чему опять манипулятивные видосики?

Да потому что только видосиками и получается добиться правды и справедливости))
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§ WildMadCat
Re: "Решение - в компетенции СЭС" - Видеообращение...
W


(Пользователи)
Сообщений:
7

Регистрация:
19.07.12
Отправлено: 15.08.20 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше к участковому шли со своими проблемами и заботами. Знали что поможет. А с не давних (а может и с тех пор как переехали в город с окраины) пор стали бояться мили... ой.. простите. полицейских. Если постовой был не старше сержанта, а сейчас не младше капитана. Это как??? и при виде патруля не гордость, а страх и по быстрее уйти с их пути. ведь за любую провинность накажут. без маски. без перчаток. не там сел. не там встал.
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§ Добринцофф
Re: "Решение - в компетенции СЭС" - Видеообращение...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
7407

Регистрация:
16.05.11
Отправлено: 15.08.20 - 01:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Это частная клиника, соответственно должны соблюдаться правила охраны частной собственности. Сегодня они ворвались в частную клинику, завтра к вам в квартиру и с теми же претензиями. Этот беспредел нужно на корню истреблять. Что за бред - "мониторинговая группа"

Если что ,то в этом беспределе участвуют и журналисты Нашей Газеты,в частности Георгий Говоров,также забегают толпой с представителями акимата и полицейскими,снимают на видео обескураженных испуганных продавцов,одни выписывают штрафы,другие зарабатывают на своих дешёвых статейках. :-x
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§ Я
Re: "Решение - в компетенции СЭС" - Видеообращение...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
320

Регистрация:
02.11.19
Отправлено: 15.08.20 - 06:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а свидетели нарушения , кроме заинтересованной группы, у данного процессуального действа существуют ?
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§ peshexod
Re: "Решение - в компетенции СЭС" - Видеообращение...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3606

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 15.08.20 - 08:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
в этом беспределе участвуют и журналисты Нашей Газеты

А как бы мы ещё узнаем о работе мониторинговых групп?

И в Белоруссии журналисты участвуют в беспределе?
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§ peshexod
Re: "Решение - в компетенции СЭС" - Видеообращение...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3606

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 15.08.20 - 08:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правы или нет проверяющие не в моей компетенции, "радует" другое, как быстро решается правосудие нарушил и тут же штраф.

А жители Баймагамбетова 183 борются с нарушение тишины чуть ли не ежедневно и не могут добиться. Заявление у участкового с 30 июня лежит. Полицию вызывают регулярно, а строителям по барабану.
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