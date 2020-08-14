ladas Re: "Решение - в компетенции СЭС" - Видеообращение... #2 l





(Пользователи) Сообщений: 9

Регистрация: 16.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 21:59 Конечно оказывает услуги, но не людям же. Он общался с животным, а посетителей не было в помещении. Нужно же разбираться в ситуации, проверяющие сами когда на работе едят, остаются в перчатках и закладывают еду за маску? Врач в любом случае оказывает услуги в маске и в перчатках, не только во время карантина. А после пациента естественно всё использованное нужно снять, он же не в магазине работает.