Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
 
 
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
§ NG.kz
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39615

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 14.08.20 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Максим ПАДЕРИН 13 августа опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором сообщил, что его оштрафовали на 600 000 тенге. По версии полиции, ветеринар «находился без маски на рабочем месте».
Читать новость
§ Гога
Re: Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2753

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 14.08.20 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
всё-то ты видел, везде-то ты был, что и послать тебя некуда..
Профайл
§ сайлау курманов
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3985

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 14.08.20 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть люди как солнышко, от них идёт тепло и свет, есть люди презервативы, они несут неприятности, они от своей значимости восторге...

[Исправлено: Тимур Гафуров, 14.08.2020 - 22:16]
Профайл Посетить вебсайт
§ Козлов я
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1676

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 14.08.20 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
есть люди презервативы, они несут неприятности

Ну, эт вы, батенька, загнули! Какие же от презервативов неприятности? ;-)
Профайл
§ Я
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
319

Регистрация:
02.11.19
Отправлено: 14.08.20 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Саакашвили!Именно он

Еще грузинский галстук не доел. Может подождем ?
Профайл
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 84
Пользователей: 1
Всего: 85

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 43 Queries | 60 Files Loaded: 545.64 Ko | Raw HTML: 55.98 Ko -