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≡ Почему локдаун на выходных продлевают в Казахстане?
 
 
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§ NG.kz
Почему локдаун на выходных продлевают в Казахстане?
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39615

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 14.08.20 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Первая задача - это сохранить ту положительную динамику по показателям, которую достигли. Что является главным в передаче инфекции - это контакты людей, - сказала главный государственный санитарный врач Казахстана.
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§ arman_kst
Re: Почему локдаун на выходных продлевают в Казахстане?
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
498

Регистрация:
28.05.18
Отправлено: 14.08.20 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди хоть 2 дня отдыхают. Один плюс есть
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§ Гриня
Re: Почему локдаун на выходных продлевают в Казахстане?
Г


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
695

Регистрация:
11.04.12
Отправлено: 14.08.20 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Капец он... "Выручка бизнеса в большей степени создается на выходных. Мы на это идем сознательно, на это согласны." Это значит мы понимаем как вам хреново,и осознанно посылаем вас на Х...Й .И посмотрим как в очередной раз вы это проглотите.Обнаглел,падлюка,донельзя.
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§ Охотник
Почему локдаун на выходных продлевают в Казахстане?
О


(Пользователи)
Сообщений:
16

Регистрация:
01.08.20
Отправлено: 14.08.20 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как задолбала их забота о моем здоровье,работать не дают,отдыхать не дают сидите нахрен в четырех стенах и грызите бамбук. Отпуск назначенный на март уже переносили три раза и конца не видать этой борьбе с ветрянными мельницами. Полностью согласен с предыдущим комментарием, чтобы пошли все на х.... Со своей заботой
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§ elektron
Почему локдаун на выходных продлевают в Казахстане?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5511

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 14.08.20 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Охотник:
Как задолбала их забота о моем здоровье

Такая же ситуация, отпуск в мае похерили, слава богу через почти три месяца вернули деньги. Но сколько это нервов стоило? Теперь через неделю отпуск, но ситуация опять обостряется. Хотя всё ещё в прошлом году бронировали. Какого лешего лезут в мою личную жизнь. Я же к ним не лезу со своим уставом. Кто хочет, пусть носит маски и прочие меры соблюдает. Но какого лешего штрафы рисовать космические?
У нас хоть по божески, 25 евриков было подняли до 150-ти. Да и то на первый раз предупреждение. А свободное время вообще бесценно. Кто компенсировать будет?
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§ electro
Re: Почему локдаун на выходных продлевают в Казахстане?
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
338

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 14.08.20 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Француз вроде не призывает субботаж, так эти перестраховаться решили.
до сих пор жим-жим в одном месте :lol:
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