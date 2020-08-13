elektron Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному #91





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5510

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:56 Ой как бы и тут чего подобного не вышло?

Цитата из статьи о юбилейных домах https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39572: Костиченко обвиняется по ч. 1 и ч. 2 ст. 385 УК РК (подделка официального документа и его использование), а также по ч. 1 ст. 279 УК РК (нарушение правил или требований нормативов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности... повлекшее тяжкие последствия). В данном случае под тяжестью последствий подразумевается многомиллионная сумма ущерба, которую насчитал заказчик - отдел строительства акимата Костаная. В этом деле он в роли потерпевшей стороны.