elektron Почему локдаун на выходных продлевают в Казахстане? #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5511

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:23 Цитата: Охотник:

Как задолбала их забота о моем здоровье

Такая же ситуация, отпуск в мае похерили, слава богу через почти три месяца вернули деньги. Но сколько это нервов стоило? Теперь через неделю отпуск, но ситуация опять обостряется. Хотя всё ещё в прошлом году бронировали. Какого лешего лезут в мою личную жизнь. Я же к ним не лезу со своим уставом. Кто хочет, пусть носит маски и прочие меры соблюдает. Но какого лешего штрафы рисовать космические?

У нас хоть по божески, 25 евриков было подняли до 150-ти. Да и то на первый раз предупреждение. А свободное время вообще бесценно. Кто компенсировать будет?