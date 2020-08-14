elektron Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае #41





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5508

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:04 А если серьёзно, бардак полный. Откуда суммы такие, за что? Может сразу стрелять нужно было?

Нарушение прав частной собственности. Превышение полномочий и пр. Юристы разберутся надеюсь, как приструнить этих беспредельщиков. 90-ые 2.0 или уже 3.0.

Типа - "Вам "крыша" не нужна?, Нет? Ну а может страховка от пожара? тоже нет? Ну тогда мы придём позже."

Рекомендую замок поставить с кнопочкой дистанционной и камеру. Дешевле обойдётся. Чтоб не шлялся кто попало.