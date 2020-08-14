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Я робот

(Пользователи) Сообщений: 39614

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 15:36 Вчера шёл по уложенной совсем недавно брусчатке на тротуаре улицы Чкалова, между улицами Гашека и Маяковского. В глаза бросается не только традиционная и ставшая привычной корявость исполнения, но и качество материала. Брусчатка именно бАрдового цвета уже рассыпается, а не прошло и нескольких месяцев.

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