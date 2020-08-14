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≡ Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39614

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 14.08.20 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Максим ПАДЕРИН 13 августа опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором сообщил, что его оштрафовали на 600 000 тенге. По версии полиции, ветеринар «находился без маски на рабочем месте».
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§ abaika95
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4691

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 14.08.20 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Когда уже в Казахстан, придёт свой Андропов?.../




Когда в Казахстан приедет свой Андропов дракону из Германии канал доступа к нашим новостям перекроют )
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§ drakon
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19786

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 14.08.20 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
дракону из Германии канал доступа к нашим новостям перекроют )


Значит, не будет Андропова.
Кажный ППСник бущет Щёлоковым,
или Чурбановым... :lol: :lol: :-o

[Исправлено: drakon, 14.08.2020 - 15:43]
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§ юля елиссева
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1655

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 14.08.20 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Когда уже в Казахстан, придёт свой Андропов?...

нам нужен не Андропов, нам нужен Саакашвили!Именно он имеет реальный опыт борьбы с коррупцией и становления демократии в авторитарных республиках бывшего СНГ
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§ Victor Yang
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13070

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 14.08.20 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Саакашвили

Почему же его, такого хорошего, посадить хотят в собственной стране?
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* Гога
Re: Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2753

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 14.08.20 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
посадить хотят

----Кто хочет ?? Не те ли , кого он от кормушки убрал ??
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* Гога
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2753

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 14.08.20 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Елена Пикельная:
у Вас есть методика приёма пищи, не снимая маски?https://radikal.ru/video/XnjvPPQDc1H [img]https://poster.radikal.ru/2008/10/3fb13536b76a.jpg[/img]

[Исправлено: Гога, 14.08.2020 - 14:59]
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* Гога
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2753

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 14.08.20 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://radikal.ru/video/XnjvPPQDc1H
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* Гога
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2753

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 14.08.20 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ сайлау курманов
Re: Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3984

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 14.08.20 - 18:06
Комментарий удален модератором.
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§ Козлов я
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1674

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 14.08.20 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Есть люди
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§ elektron
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5508

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 14.08.20 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://radikal.ru/video/uL4WmqPEpRZ

[Исправлено: elektron, 14.08.2020 - 13:45]
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§ elektron
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5508

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 14.08.20 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если серьёзно, бардак полный. Откуда суммы такие, за что? Может сразу стрелять нужно было? :-x
Нарушение прав частной собственности. Превышение полномочий и пр. Юристы разберутся надеюсь, как приструнить этих беспредельщиков. 90-ые 2.0 или уже 3.0.
Типа - "Вам "крыша" не нужна?, Нет? Ну а может страховка от пожара? тоже нет? Ну тогда мы придём позже."
Рекомендую замок поставить с кнопочкой дистанционной и камеру. Дешевле обойдётся. Чтоб не шлялся кто попало.
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§ drakon
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19786

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 14.08.20 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
"Вам "крыша" не нужна?,

Зачем? Я на Первом этаже - живу... :lol: :oops:
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§ maxsaf
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7349

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 14.08.20 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да один Щёлоков чего стоит главный коррупционер глава МВД СССР а также его зам Юрий Чурбанов по странному совместительству зять Брежнева) Андропов не зря сразу взялся чистить ряды милиции

Курчавый помнит и дело кгбшника и андроповские времена, не то что студент психфака челябинского))
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§ elektron
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5508

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 14.08.20 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если у этих "робингутов" план по стрижке капусты, так пусть в псих. больницу заглянут. Там точно штрафов не меряно настригут. На 10-ти летний бюджет региона хватит, если платёжеспособными будут? :lol: 8-)
Вот так, одни людей спасают, другие как то даже слов нет...
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