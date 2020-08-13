Партизан7 Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против... #89





(Пользователи) Сообщений: 35

Регистрация: 30.07.20 (Пользователи) Отправлено: - 18:21 Неравнодушный костанаец Цитата/Партизан молодцы Вы,полностью поддерживаю, знаете надо за свои права действительно бороться....



Вам, по-настоящему спасибо за добрые слова.😊🤝



По поводу своих прав. С уважением отношусь к людям, которые отстаивают свои права.

Примеры этих дней:

Ольга за 1 тенге штраф 360 000 тенге, у ней выбор заплатить 180 000 сразу, но она решила бороться, тем более Ольга объяснила, что не было нарушений и за 14 минут, быстренько составили протокол, т.е Контрольному Покупателю надо было добежать до полиции, им все объяснить и составить протокол полиции.

Ветеринар сегодняшний тоже молодец!

Что за чушь, такой штраф, тем более в конце июня.

Даже если он не прав, сделайте ему предупреждение на первый раз.

Так вроде бы по закону.

Читал про какой то "план", который надо кому выполнять.

Все мы это понимаем.



И эти жители домов тоже умнички! Борятся 👏👍

Почему я так сильно их защищаю, во-первых они абсолютно правы.

О нарушении уже ранее писал.

Еще личное: родился я в районе магазина Юбилейный, Тарана 111, наш один большой двор. Этот квадрат: Тарана, Чехова, Гоголя и Баймагамбетова, мне очень родной и дорог.

Тем более школа номер 1.



Но это так,немного ностальгия.